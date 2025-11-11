¡Ö¤Ê¤®¤³¤¸ºÇ¹â¡×½ÂÃ«Æäºé¡¢NMB48¾®Åè²ÖÍü¤ÎÂ´¥³¥ó»×¤¤½ÐSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¡×
11·î11Æü¡¢¸µNMB48¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNMB48¾®Åè²ÖÍü¤È¤ÎÃçÎÉ¤·Ì©ÃåSHOT¤Ê¤É¤ò¸ø³«
½ÂÃ«¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢NMB48¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¾®Åè²ÖÍü¤¬¡¢11·î9Æü¤ËÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤À¡¼¤¤¤¹¤¤Ê¤³¤¸¤ê¤ó NMB48Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â¡¢Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤¸¤ê¤ó¤«¤é¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î°¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¤³¤¸¤ê¤ó¤Ø¤Î°¦¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢»ä¤â¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¾®Åè¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢NMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢11·î20Æü¤ËNMB48·à¾ì¤Ç¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾®Åè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂ´¥³¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤®¤³¤¸ºÇ¹â¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯Ëö¤ËÌó11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤òÂ´¶È¤·¤¿½ÂÃ«¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤Ï2024Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë