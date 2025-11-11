Í³µª¤µ¤ª¤ê¡Ö¸÷¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤ä¤Ê¤Î¤è¡×¡¡¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î60¼þÇ¯¤Ë²Î¤È°áÁõ¤Ç²ÖÅº¤¨¤ë
²Î¼êÍ³µª¤µ¤ª¤ê¡Ê78¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡Ö¼ê»æ¡×¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡Ö¤´Â¸¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Í³µª¤µ¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤Î60¼þÇ¯¤Ë»ä¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤Þ¤¹¡£¸ÞÌÚÀèÇÚ¤ÎÇØ¤ò¸«¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ç¤¹¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¸ÞÌÚ¤¬¡ÖÀèÇÚ¤Ï¤ä¤á¤Æ¡£Æ¸ÍØ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤é¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Í³µª¤Ï¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Í³µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£Æü¤Ï¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¡£
¸ÞÌÚ¤«¤é¹ë²Ú¥É¥ì¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤ä°ìÇ·¿¹¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â²¿¤À¤±¤É¡¢¸÷¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤ä¤Ê¤Î¤è¡£¤¦¤Õ¤Õ¤Õ¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¸ÞÌÚ¤¬ÌÚ¤Î¼Â¥Ê¥Ê¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·82Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Öµï¼ò²°¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£¸ÞÌÚ¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½Ð¤·¤¿¤éÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ÞÌÚ¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢3ÅÙ¤Î²þÌ¾¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡×¤È¤·¤Æ71Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼êÃç´Ö15ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£