¡¡NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¡ÊBK¡Ë¤Ï¡¢28Æü¤ËÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡ØBK100Ç¯ Âç¥³¥ó¥Èº×¡Ù¡Ê¸å7¡§57¡Á8¡§42¡¿´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬11Æü¡¢Æ±¶É¤Ç¼ýÏ¿¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»³Æâ¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¶¯¤¯Í×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅçº¬¡¦¾¾¹¾»Ô¤Ï»³Æâ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤â¡¢¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤ÎÝ¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬Ä«¥É¥é¹¥¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡Ö½Ð¤¿¤¤¤è¤Í¡ªÄ«¥É¥é¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ê¤ó¤«¡¢¤ª¤ìÃÏ¸µ¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£¡ÖÉáÄÌ¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¡×¤È¤¤¤¦ßÀ²È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤Ìò¤È¤«¤Ç¤µ¡¢²áµî¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤¢¤ë¤ä¤ó¡×¤È½Ð±é¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡¢¤½¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¡Ö½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤Ìò¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»³Æâ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÅÓÃæ¤«¤éÀ¼¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ßÀ²È¤«¤é¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤Ø¤ó¤ä¤í¤Ê¡£1·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼ÔÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤ÞÏÃ¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¿¤À½Ð¤¿¤¤Ìò¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂçÉÙ¹ëÌò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤ëÌä²°¤µ¤ó¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Î¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¼Â²È¤â¼ÂºÝ¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤òÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤â¡¢ßÀ²È¤«¤é¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÇò¾õ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¡Ö¶â»ý¤Á¾¦¿Í¤È¤«¤¤¤±¤Þ¤¹¤±¤É¤Í!!¡×¤È¶«¤ó¤ÇÁ´ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ßÀ²È¤«¤é¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡ª²»À¼Æþ¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¤Î¸½¾ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡ÉÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡É¤ä¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£³Æ¥³¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯BK¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¡£2004Ç¯Í¥½¨¾Þ¤Î¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡¢21Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢22Ç¯Í¥¾¡¤ÎÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢07Ç¯¤Ë¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿·ó¸÷¥¿¥«¥·¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
