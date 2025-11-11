¤Ï¤Ê¤ï¡¢Perfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤òÅÁ¼ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡¢È¹ÃÒ»Ò¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Þ¡Á¤¤¡ªÇ®Îõ¤Ê¥¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ
¡¡¤¤ç¤¦11Æü¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤â¸À¤¦¡×¤È¡¢¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤ÈÃÒ»Ò¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Îºî»ìºî¶Ê¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡Ù¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÉ×ÉØ°¦¤ò¸²¾´¤·¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤Î½Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎëÌÚÀµÈÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢µª»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Þ¡Á¤¤¡ªÇ®Îõ¤Ê¥¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ
¡¡¤¤ç¤¦11Æü¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤ÈÃÒ»Ò¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Îºî»ìºî¶Ê¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡Ù¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÉ×ÉØ°¦¤ò¸²¾´¤·¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤Î½Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎëÌÚÀµÈÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢µª»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£