½©¤ÎÌ£³Ð¤Î°ì¤Ä¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼ï¡Ö·óÏ»¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¸¸¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·óÏ»¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÂô»ÔÂÇÌÚÄ®¤ÎÈª¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö·óÏ»¡×¡£

µ×¡¹¹¾Î¶Èô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¿§¤¬¤­¤ì¤¤¤Ç´Å¤¤¡×

·óÏ»¤ÏÀïÁ°¤ËºÏÇÝ¤¬»Ï¤Þ¤ê°ì»þ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¹­¤¯ÉáµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¡¢¸©Æâ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Ï¤ï¤º¤«3¸®¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

À¸»ºÇÀ²È¸º¾¯¤Î¥ï¥±¡Ö·Á¤¬¤¤¤Ó¤Ä¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×

·óÏ»¤òºÏÇÝ¤¹¤ë²­ÌîÂç¼ù¤µ¤ó¡£

À¸»ºÇÀ²È¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¥¤¥â¤Î·Á¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£

¶âÂô¥¢¥°¥ê¥×¥é¥¤¥É²­ÌîÂç¼ù¤µ¤ó¡Ö·Á¾õ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢²Ã¹©¤äÄ´Íý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×

¤Þ¤¿¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤âÀ¸»º¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£

¶âÂô¥¢¥°¥ê¥×¥é¥¤¥É¡¦²­ÌîÂç¼ù¤µ¤ó¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¤Ê¤É¤Ï¼ýÎÌ¡¢¿©Ì£¤Î¶Ñ°ì´¶¤¬¤¢¤ë¡×Ìµ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¸©ÆÈ¼«ÉÊ¼ï¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¼é¤í¤¦¤È¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤äÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¶âÂô»Ô¤Î´ë¶È¥¨¥¤¥³¥¦¾¦»ö¤¬³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·óÏ»¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö´³¤·°ò¡×¤Ç¤¹¡£

µ×¡¹¹¾Î¶Èô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¡¢´Å¤ß¤¬¤è¤êÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

¡Ö´³¤·°ò¡×¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤ÇÈé¤ò¤à¤¯

À½Â¤¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤â¡£

¥¨¥¤¥³¥¦¾¦»ö¡¦Ì«¿®¼¡¼èÄùÌò¡Ö¤³¤³¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤ÇÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½¾¶È°÷¤«¤é¤ÏÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦À¼¡¢¹È¤Ï¤ë¤«¤Î1.5ÇÜ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×

¼ý³ÏÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¼êºî¶È¤Ç¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë·óÏ»¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÀ¸»º¡£

¤½¤ì¤Ç¤âºî¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¦¡¦¡¦

¥¨¥¤¥³¥¦¾¦»ö¡¦Ì«¿®¼¡¼èÄùÌò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¸¸¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ö·óÏ»¡×¤ò»È¤Ã¤¿´³¤·°ò¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¸©Æâ¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£