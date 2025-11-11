Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÌäÂê¡¡»ÔÄ¹¤ÎµëÍ¿50¡ó¸º³Û¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤¢¤ë¡×»Ô¤Î¿³µÄ²ñ¤¬Åú¿½¤Þ¤È¤á¤ë
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò50¡ó¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÄ¹¤«¤é¤Î»ðÌä¤ò¼õ¤±¤¿»Ô¤Î¿³µÄ²ñ¤Ï¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Æ»µÁÅªÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò50¡ó¸º³Û¤·¤¿¾å¤Ç»ÔÄ¹¤òÂ³Åê¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï11Æü¡¢»Ô¤ÎÆÃÊÌ¿¦Êó½·Åù¿³µÄ²ñ¤ÇµëÍ¿¤ò50¡ó¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿³µÄ²ñ¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤ë»ðÌä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ðÌä¤ò¼õ¤±¡¢¿³µÄ²ñ¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åú¿½¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅú¿½¤Ï»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂ³Åê¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¿½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åú¿½¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ðÌä¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÅú¿½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆ»µÄÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¾òÎã¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£