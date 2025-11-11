TVer¡¢10·î¤Î·î´ÖºÆÀ¸¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤Î5.4²¯²ó¤òµÏ¿
¡¡TVer¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£ー¥Ðー¡Ë¡×¤Î2025Ç¯10·î¤Ë¤ª¤±¤ë·î´ÖÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤¬¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë5.4²¯²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËCTV¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¡Ë¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Î¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÌó126¡ó¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£CTV¤Ç¤ÏºÆÀ¸¿ô¡¢·î´Ö¥æ¥Ëー¥¯¥Ö¥é¥¦¥¶¿ô¡ÊMUB¡Ë¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡10·î¤ÎºÆÀ¸¿ôÁý²Ã¤ò¸£°ú¤·¤¿ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥É¥é¥Þ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï¡¢10·î³«»Ï¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÊÂè1ÏÃ¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬600Ëü²óÆÍÇË¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯µÇ°¤Ç²áµî²ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤¬ºÆÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯ÈæÌó133¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢10·î4Æü¤Ë¤Ï¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ ÁíºÛÁªµó2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Ë¥åー¥¹¡×¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬ÄÌ¾ï»þ¤ÎÌó4ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥·¥êー¥º¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤¬¤è¤¯»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃË»Ò¥Ð¥ìー ÀÐÀîÍ´´õ¡ß髙¶¶Íõ Ä¾ÀÜÂÐ·è ¥µ¥ó¥È¥êーvs¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡×¤Ï¡¢TVer¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£