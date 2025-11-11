¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢Èþ¿ÍÇÐÍ¥¤ò¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¡ª Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¤±¤ÉÈþ¤·¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤Ï11·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤¹¤ë»Ñ
¡Ö17Ç¯Á°¡¢¶¦¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿Èà½÷¤È¡¢ºÆ¤Ó¤³¤¦¤·¤Æ½Ð²ñ¤¨¤ë¤È¤Ï¡ª¡¡¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Ï17Ç¯Á°¤ËÂæÏÑ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¤¦¥Ï¥Ê¤ËÎø¤¤¿¤ë¡Ù¤ÇÎø¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎMV¤Ç¤âÎø¿ÍÌò¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Îº¢¡Ù¤È¡Øº£¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¾®²Ö¡Ù¤È¡ØìË»×ÜÛ¡Ù¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡¤³¤ÎºÆ²ñ¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£6ËçÌÜ¤ÎÍÌ¤µ¤ó¤È¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÆ¶¦±é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÍÌ¾çÎÖ¤µ¤ó¤Î¿·¶Ê¡ØÌÈ±Öñó¡ÊFalling Numb¡Ë¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍÌ¾çÎÖ¡Ê¥ì¥¤¥Ë¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ë¤µ¤ó¤ÎMV¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤âËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤MV¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤¤¤Æ¤ë¤ªÆó¿Í¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡¡ÀÚ¤Ê¤¤¤±¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÆ¶¦±é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¡£5Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
