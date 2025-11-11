¡Ö20ÂåÁ°È¾¤ä¤í¡©¡×ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡¢36ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼Êó¹ð¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ª¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£»þÂå¤è¤êº£¤ÎÊý¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¤Ï11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤Î36ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö20ÂåÁ°È¾¤ä¤í¡©¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö»þ¤ò»ß¤á¤ëËâË¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£»þÂå¤è¤êº£¤ÎÊý¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥Þ¥¸´ñÀ×¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡×ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦35Ä¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¼!!!¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦»ä¡¡36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç35Ä¶¤¨¤ë¤Î¤Ï ¤Ê¤ó¤«Âç¤¤¤¡×¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤â¹¹¿·¤·¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¡¤Ä¤¤¤Ë?¤È¤¦¤È¤¦?¾Ð¡¡¤³¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç35Ä¶¤¨¤ë¤Î¤Ï ¤Ê¤ó¤«Âç¤¤¤¡£¤¤Ã¤È40¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤³¤¦¸À¤¦¤È»×¤¦¾Ð¡×¤È¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¶¤ò¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
