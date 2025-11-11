17Æü¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¡Ö¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¡×Á´¹ñ¤Ç¤â¡È°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¥µ¥Ã¥«ー¤ò¡É¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¡¢º´À¤ÊÝ»ÔÀª¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡Ö¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡×¡£
11Æü¤ÏÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤òÁ°¤Ë¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹»À¸ÅÌ800¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ËÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£Ê¸²½³Ø±à¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ç¤¹¡£
9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢ ¸©Âç²ñ¡×¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾ËÜ »Î±ñ ¼ç¾¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç°ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
ÁÏÉô7Ç¯ÌÜ¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Ç¡ÖÁÏÀ®´Û¡×¤ÈÂÐÀï¡£
²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¾®ÅÄÁª¼ê¤¬2¥´ー¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É3-0¤Ç²÷¾¡¡£
º´À¤ÊÝ»ÔÀª¤È¤·¤Æ¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶Ç·¸ý ÍµÂÀ¹»Ä¹¤Ï¡Öº´À¤ÊÝ¤ò¡¢¶åÊ¸¤ò¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢¸å¤í¤«¤é·Ò¤¤¤Ç¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¥´ー¥ëÁ°¤Þ¤ÇÊø¤·¤Æ·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤â°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー¡ÉÅß¤ÎÁª¼ê¸¢¡É¤Ï¡¢º£·î17Æü¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£