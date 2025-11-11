»äÀ¸³è´ØÏ¢¤Î¥Ç¥Þ¤Ç¼¡¡¹¤È»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤«¡Ä¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡ÙÇÐÍ¥¡¢ÈÖÁÈMCÈ´Å§¤¬Çò»æ¤Ë
¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î°é»ù¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎMCÈ´Å§¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀÅªË½¹Ô¤ò¡Ä¡×¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ø¤Î¡ÈË½ÏªÅê¹Æ¡É
µî¤ë10·î¡¢KBS 2TV¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ÑÊ³Æ®µ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÙÂ¦¤Ï¡¢¡Ö½©¤Î²þÊÔ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤È¥é¥ë¥é¥ë¤ò¿·¤·¤¤MC¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²Î¼ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬Âå¤ï¤ê¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥é¥ë¥é¥ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï»äÀ¸³è´ØÏ¢¤Î¥Ç¥Þ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢MBC¡Ø»£¤ë¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¿·¤·¤¤½Ð±éºî¤È³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ßÈÄ¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎËö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤ÏSBS Plus¡¦ENA¡Ø»ä¤ÏSOLO¡Ù¤ÈE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÍ¦´º¤Ê·º»ö¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÂ³¤±¤ë¡£