¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Âçºå¤Ë½¸·ë¡ª¡ÖÆô¥Õ¥§¥¹ ARTIST EDITION 2025¡×³«ºÅ·èÄê

²»³Ú¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆô¥Õ¥§¥¹¡×¡£º£Ç¯¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÃ£Í´¿Í¡¢ÆüËÜ¤ÇºÆ»ÏÆ°¡ª¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡ÖÆô¥Õ¥§¥¹ ARTIST EDITION 2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²»³Ú¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈäÏª¡£½©¤ÎÂçºå¤òÇ®¶¸¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
½éÆü¤ÎDAY1¡Ê11·î22Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×TEMPEST¤¬ÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëMASHIHO¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤ë°ÂÃ£Í´¿Í¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ëBANGERS¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëVIDA Hollywood¤â½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
DAY2¡Ê11·î23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦±éµ»¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëGirls²¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Or¦ÂIT¡¢¡ØGIRI GIRI¡Ù¤Ç°ìÌöÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿KOMOREBI¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÅìµþÈ¯¡¦¿·À¤Âå¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥ó¥ÉKlang Ruler¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¤¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È²»³Ú¤Îº£¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Æô¥Õ¥§¥¹ ¡ÈARTIST EDITION¡É 2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¡Ê¢©540-0002 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂçºå¾ë3-11¡Ë
³«¾ì¡¿³«±é»þ´Ö¡§³«¾ì12¡§30¡¿³«±é13¡§15¡¿½ª±é19¡§45¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
L¥³¡¼¥É¡§54385
VIP¥¨¥ê¥¢¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë¡§22,000±ß ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
S¥¨¥ê¥¢¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë¡§11,000±ß ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
A¥¨¥ê¥¢¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë¡§8,800±ß
¼«Í³ÀÊ¡§5,500±ß
¢¨ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯Âå700±ß¤¬É¬Í×¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡£
¢£Æþ¾ì¡¦ºÆÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Î¾Æü10¡§00¡Á11¡§00¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¡¢À°Íý·ôÈÖ¹æ½ç¤Ë12¡§30¤è¤êÆþ¾ì¤ò³«»Ï¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ´ÖÆâ¡Ê³«¾ì12¡§30¡Á½ª±é19¡§45º¢¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¾ì²ÄÇ½¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾·ô¤ÎÄó¼¨¤ÇºÆÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Ê¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏºÆ¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨°û¿©Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¶Ø»ß¡£Æþ¾ì»þ¤Ë¤Ï²ÙÊª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£