STAYC¡¢ÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAY ALIVE¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª¹ë²Ú17¶Ê¼ýÏ¿¤Î¾ÜºÙ¤â¸ø³«
STAYC¤¬¡¢ÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAY ALIVE¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTAYC¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
2025Ç¯¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 STAYC TOUR 'STAY TUNED'¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿STAYC¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Ê²½¤ÈÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤¿¡È¥¥ã¥ê¥¢Âè1¾Ï¡É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëBESTÈ×Åª¤Ê¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAY ALIVE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¶Ê¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´°À®¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈSTAYC¤¬º£¤â¤Ê¤ªÁö¤êÂ³¤±¡¢À¸¤À¸¤¤È¿Ê²½¤¹¤ë»Ñ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¬Ä°È×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØPOPPY¡Ù¤«¤éºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØLover, Killer¡Ù¤Þ¤Ç¤Î6ºî¤òÌÖÍå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯²Æ¤òÀÊ´¬¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¢¥ó¥»¥à¡ØI WANT IT¡Ù¤ÎJapanese Ver.¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¸õÊä¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¿·Ï¿¶Ê5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢Á´17¶Ê¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎDVD¤Ë¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é6th¥·¥ó¥°¥ë¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ªÁ´7¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ØI WANT IT¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Þ¤à·×8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢STAYC¤ÎÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAY ALIVE¡Ù¤Ï2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢ËÜÆü¡Ê11Æü¡Ë¤è¤êCDÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£