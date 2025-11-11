Æü»º¡Ö¿·¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯Í½Ìó³«»Ï¡ª ¡È400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡É¤ÎV6¥¿¡¼¥Ü¡ßÁ¯Îõ¡ÖGT-R¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª Ì¾Ìç¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡×ºÇ¸å¤Î¸ÂÄê¼Ö¡Ö400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¡¡Æü»º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¤È¤·¤Æ¡Ö400R Limited¡Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤¬¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¼õÃíÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬GT-R¥Ö¥ë¡¼¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï1957Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸åÎØ¶îÆ°¤Î¹âÀÇ½¥»¥À¥ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥Ú¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡¢¥Ð¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥»¥À¥ó¤Î¤ß¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤«¤é70Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊGT¡Ë¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÁö¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÂ²ó¤ê¤òºÎÍÑ¤·Â³¤±¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Æü»º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô·¿¡ÊV37·¿¡Ë¤Ï2013Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ä²þÎÉ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢3¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢ºÇ¿·¤ÎÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¡ÖGT-R¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü»º¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤Î¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤òÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ïºÇ¿·¤ÎË¡µ¬¤Ë¤âÅ¬¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½¹Ô¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¡Ö400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤¬400Âæ¸ÂÄê¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÂÄê¼Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ405ps¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯475Nm¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö400R¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥ÉÀìÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¤È¡Ö¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¡×¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥é¥ó¥¯ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡ÖLimited¡×¤ÎÀìÍÑ¥Ð¥Ã¥¸¤òÇÛÃÖ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢400Âæ¸ÂÄê¤ò¼¨¤¹¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ä¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¿¥¤¥ä¤ËÀìÍÑÌÃÊÁ¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡ÖSP SPORT MAXX GT 600¡×¤òºÎÍÑ¡£¥Û¥¤¡¼¥ëÉý¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡Ü0.5J¡¢¥ê¥¢¤Ç¡Ü1.0J³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥ÍÄê¿ô¤ò4¡ó¡¢¥ê¥¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ð¥ÍÄê¿ô¤â¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ44¡ó¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥í¡¼¥ë¤òÍÞ¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤âÂÑ¥Õ¥§¡¼¥ÉÀ¤¬¹â¤¤¥Ñ¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹â²¹¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿À©Æ°ÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó 400R¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï693Ëü5500±ß¤Ç¤¹¡£¼õÃí¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¡¢12·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼õÃí¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÂÄêÂæ¿ô¤ËÅþÃ£¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉô²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï544Ëü2800±ß¤«¤é649Ëü5500±ß¤Ç¤¹¡£