¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¢Ì¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌÛÈë¤ËÅÜ¤ê¡Ö¿ÍÍÍ¤Î¤´²ÈÄí¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯£±£±·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Ç¼çÉØ¤Î¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£³£²¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç£±£°·î£³£±Æü¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£¹¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌÛÈë¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊóÆ»¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤Ï¸ç¤µ¤ó¤Î¡ÖÆ°µ¡¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤¿¤éºÊ¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¡ÊÌÛÈë¡Ë¤ÇºÊ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¡ÊÌÛÈë¸¢¤Ï¡Ë·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¢Íø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ç¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é´¶¤¸¼è¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÇ°¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÍÍ¤Î¤´²ÈÄí¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼Â¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ£²£¶Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤âÈëÌ©¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Ç¤¤ë¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Øò²ù¡Ê¤¶¤ó¤²¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¤âµß¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤â¤Ê¤ªÈó¾ï¤Ë¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÀ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ¼¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£