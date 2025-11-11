¡Úºú¤ÎÆü¡Ûµë¿©¤Ë¡Ö¤ß¤é¤¤¥µー¥â¥ó¡×Á´¹ñ¤Ç¤´ÅöÃÏ¥µー¥â¥óÂ³¡¹¡¡Î¦¾åÍÜ¿£¤ËÌ¤Íè¤ò¤«¤±¤ë18ºÐ¤Î¼ÒÄ¹¤â
11·î11Æü¤Ï¡Öºú¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ºú¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Î¤Ä¤¯¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¡Ö½½°ì¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥±¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï³¤¿å²¹¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍÜ¿£¥µー¥â¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¤ÏÊ¡²¬¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®³ØÀ¸
¡Ö¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©ËÁ°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï11Æü¡¢µë¿©¤Ç¥µー¥â¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®³ØÀ¸
¡Ö¤ß¤é¤¤¥µー¥â¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¤ß¤é¤¤¥µー¥â¥ó¡×¤Ï¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤¬¥µー¥â¥ó¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÌÜÅª¤Ë2023Ç¯¤«¤éÎ¦¾åÍÜ¿£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸°é´Ä¶¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö10ËüÉ¤¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢µë¿©¤ÎÌ£Á¹½Á¤Ë¡¢Âç¤¤¯³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ß¤é¤¤¥µー¥â¥ó¡×¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®³ØÀ¸
¡Ö»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç°é¤Ã¤¿µû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¥µ¥±Îà¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï20Ç¯Á°¤Î4Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÄ¬¤ÎÆî²¼¤¬¼å¤Þ¤ê³¤¿å²¹¤¬¹â¤¤´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Á´¹ñ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ß¤é¤¤¥µー¥â¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤ËÍÜ¿£¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥µー¥â¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¥µー¥â¥ó¡×¤Ï10Ç¯Á°¤«¤é¤ª¤è¤½3ÇÜ¤ËÁý¤¨¡¢147¤«½ê¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÊÌÚ¤Ç¤Ï¤¨¤µ¤ËÆÃ»ºÉÊ¤Î¥¤¥Á¥´¤òº®¤¼¤¿¤ê¡¢°¦É²¤Ç¤Ï¥ß¥«¥ó¥¸¥åー¥¹¤Îºñ¤ê¤«¤¹¤òº®¤¼¤¿¤ê¤È¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤Î¡Ö¤ß¤é¤¤¥µー¥â¥ó¡×¤Ï°û¿©Å¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢10¼ïÎà¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÄÁ°¿ßË¼¤ï¤¶¤ï¤¶¡¦ÌîÂ¼·ò¸à Å¹Ä¹
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤ß¤é¤¤¥µー¥â¥ó¤Î¤ªÂ¤¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥µー¥â¥ó¤Î¿§Ì£¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
ÍÜ¿£¥µー¥â¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤¨¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ°é¤Ä¤Î¤Ç´óÀ¸Ãî¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¿È¤¬¤×¤ê¤×¤ê¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¯»é¿È¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½¤ß¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
ÀÖ¿È¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¯»é¤¬¤Î¤ê½¤ß¤Î¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤«¤éÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌîÂ¼Å¹Ä¹
¡ÖÎ¦¾åÍÜ¿£¤ÇÅ°Äì¤·¤¿»ô°é´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Êª¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥µー¥â¥ó¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤ËÌ¤Íè¤ò¤«¤±¤ë¼ã¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦Æ£¸¶¸÷Íè ¼ÒÄ¹¡Ê18¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥µー¥â¥ó¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©¿·µÜÄ®¤Ç¥µー¥â¥ó¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£¸¶¸÷Íè¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤È¤È¤â¤Ë»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß18ºÐ¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£¸¶¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ê¤¨¤µ¤Ë¡Ë¥èー¥°¥ë¥È¤òÆþ¤ì¤ÆÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌô¤ÏÅêÍ¿¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
15ºÐ¤Î»þ¤Ë·§ËÜ¤Ç¥µー¥â¥ó¤ÎÍÜ¿£»ö¶È¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â·§ËÜ¤Î¶È¼Ô¤«¤éÃÏ²¼¿å¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÍÜ¿£¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤è¤½2000É¤¤Î¥µー¥â¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥â¥ó¤Ï¼ç¤Ë°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¥¥í3000±ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ö¶È¤ò¹¤²¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£¸¶¼ÒÄ¹
¡Ö¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍÜ¿£²È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÄí¤Ë¥µー¥â¥ó¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
½©¤«¤éÅß¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¥µー¥â¥ó¡£´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¡µë¤Î¤¢¤êÊý¤â¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£