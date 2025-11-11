Â©»Ò¤é¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¹âÎð½÷À¤«¤é¸½¶â150Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃËÂáÊá¡¡²¬»³
²¬»³À¾·Ù»¡½ð
¡¡Â©»Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ²¬»³»Ô¤Î¹âÎð¼Ô¤«¤é¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê41)¤¬11Æü¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï»áÌ¾ÉÔ¾Ü¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¬»³»Ô¤Î½÷À¡Ê82¡Ë¤«¤éÂ©»Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È·×²è¡£¶¦ÈÈ¼Ô¤¬10·î13Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢½÷À¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬2000Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÀÇÌ³½ð¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤»¤ÐÂáÊá¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È±³¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ17Æü¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿ÃË¤¬½÷À¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢¸½¶â150Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤ÏÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢ËÜÊª¤ÎÂ©»Ò¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Çº¾µ½¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¿ÆÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÇÃË¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¡Ö»Ø¼¨Ìò¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ½÷À¤«¤é¼êÅÏ¤·¤Ç¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º¾µ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£