µî½¢È¯É½Á°¤«¤é¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¡¡¸×ÅÞ¤Î´ê¤¤¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë
¡¡11Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤Î»ñ³Ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Ï¹Í¡£ºÇ½ªÆü¤âµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¡¢¤½¤³¤Ç¸¢Íø¹Ô»È¤ÎÈ½ÃÇ¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈ¯É½Á°¤«¤é¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¡×¤¬X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤é¡Ö¶áËÜ¡×´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£¡Ö»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÆ°¸þ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤â¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¡Ö¶áËÜ¤µ¤ó¡×¡Ö¶áËÜÁª¼ê¡×¤é¤ËÊÂ¤Ó¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¡×¤¬Áá¤¯¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤ÇµåÃÄ¤«¤é¤ÏÌ¤È¯É½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦X¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¡Ö»ÄÎ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¥Ä¥¤¡¼¥ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ¶áËÜ»ÄÎ±¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÁð¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡È¶áËÜ»ÄÎ±¡É¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¤Íw¡×¤Ê¤É¡¢ÄÉ¿ï¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È´ØÀ¾¤Ç²á¤´¤·¤¿¶áËÜ¡£ÆþÃÄ7Ç¯¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ1²ó¡¢ÅðÎÝ²¦6²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤À¤±¤Ë¡¢»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¡ÈÊä¶¯¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤Ë¶áËÜ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¼çÂÎÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£