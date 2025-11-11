ËÌºØÆùÉ®²è¡¢¥Ë¥È¥ê6²¯±ß¤ÇÍî»¥¡¡»Ë¾åºÇ¹â³Û¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¹¾¸Í¸å´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¡Ê1760¡Á1849Ç¯¡Ë¤ÎÆùÉ®²è¡ÖÀãÃæÈþ¿Í¿Þ¡×¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç6²¯2100Ëü±ß¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬11Æü¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Íî»¥¼Ô¤Ï²È¶ñ¡¦ÆüÍÑÉÊÈÎÇäÂç¼ê¤Î¥Ë¥È¥ê¡Ê»¥ËÚ»Ô¡¦»÷Ä»¾¼Íº²ñÄ¹¡Ë¤Ç¡¢ËÌºØºîÉÊ¤ÎÍî»¥³Û¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹â³Û¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÅìÀ¾¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥È¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬8Æü³«ºÅ¡£ºîÉÊ¤Ï»÷Ä»Ê¸²½ºâÃÄ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾®Ã®·Ý½ÑÂ¼¡¦ÉâÀ¤³¨Èþ½Ñ´Û¡ÊËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¡Ë¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¡¢º£¸åÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£