¡¡Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¡¢¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¶áÇ¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ø¤Î°ÍÑ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£µï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë²Ã³²¼Ô¤ÏÁê¼ê¤Ø¤Î¶¯¤¤¼¹Ãå¤òÊú¤¨¡¢´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖË¡²þÀµ¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Î¡ÈÈ´¤±·ê¡É¤ò¤Õ¤µ¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¿¥°¤Ï¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥È¥¥¡¼¥¹¡×¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£2021Ç¯»Ü¹Ô¤Î²þÀµ¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ç±ÒÀ±ÍøÍÑÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS¡Ë¤òÌµÃÇ¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¿¥°¼«ÂÎ¤¬°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥°¤Ï500±ß¶ÌÂç¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢²ÙÊª¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ËÜÍè¤ÏÍî¤È¤·Êª¤ò¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇºâÉÛ¤ä¸°¤Ê¤É¤Îµ®½ÅÉÊ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤ë²Ã³²¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¢²ì¸©¤Ç22Ç¯¡¢ÃË¤¬ÃÎ¿Í½÷À¤Î¼Ö¤Ë¼«¤é¤Î¼Ö¤ò¾×ÆÍ¤µ¤»¡¢½÷À¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Æ¶ØÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï½÷À¤Î¼Ö¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¥¿¥°¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢°ÌÃÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£