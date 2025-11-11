¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¢Ä«¥É¥é½Ð±éÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö¶â»ý¤Á¾¦¿Í¤È¤«¤¤¤±¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£»³Æâ¤Ç¤¹¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡á44¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡á42¡Ë¡¢Ý¯ºä46»³ùõÅ·¡Ê20¡Ë¤¬11Æü¡¢NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç¡ÖBK100Ç¯¡¡Âç¥³¥ó¥Èº×¡×¡Ê28Æü¸á¸å7»þ57Ê¬¡¢NHKÁí¹ç¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçºåÊüÁ÷¶É¡ÊBK¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡É¤ä¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥ó¥È¤ò½ñ¤¡¢NHK¾åÊý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ý¿Í¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»³Æâ¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£NHK¤Î¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Õ¤¶¤±¥³¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¶ØÃÇ¤Î¤â¤Î¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¡£ßÀ²È¤â¡Ö¥³¥ó¥È¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤Ç·Ý¿Í¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇNHK¤µ¤ó¤È¤»¤á¤®¤¢¤¤¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¤³¤È¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤À¤¤¤ÖÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£½ÂÃ«¡ÊNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¸¥á¤Ê¥ä¥Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¤òºî¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ßÀ²È¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤±¤ÉÆ§¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡£»³Æâ¤Ï¡ÖÂçÁêËÐÃæ·Ñ¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖÅ·¤Á¤ã¤ó¤Ë½÷À½é¤ÎÎÏ»ÎÌò¤Ç¡×¤È»³ùõ¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò¥Í¥¿¤Ë¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÃÝÆâÃÎºé¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥È¤âºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ùõ¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¿²û¤«¤·¤¤Ä«¥É¥é¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢»³Æâ¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é½Ð¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¡ÈËÜ²È¡É¤Ø¤Î½Ð±é¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¡£¤Ð¤±¤Ð¤±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¸©¤Ï¼«¿È¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤ÇËÜÅö¤Ë²¿¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ßÀ²È¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÇÀ¼¤«¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Íè¡¼¤Ø¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¡ØËÌÀî·Ê»Ò¤µ¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£ÂçÉÙ¹ëÌò¤È¤«¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£¡Ö¶â»ý¤Á¾¦¿Í¤È¤«¤¤¤±¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£»³Æâ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£