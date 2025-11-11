¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÉðÅÄÀ²°Â¤µ¤ó¤¬°ìÆüÀÇÌ³½ðÄ¹¤Ë¡¡17Æü¤Þ¤Ç¡ÖÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë½µ´Ö¡×¡Ú²¬»³¡Û
º£·î11Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë½µ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£²¬»³ÅìÀÇÌ³½ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÉðÅÄÀ²°Â¤µ¤ó¤¬°ìÆüÀÇÌ³½ðÄ¹¤òÌ³¤áÀÇ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÉðÅÄÀ²°Â¤µ¤ó¤¬°ìÆüÀÇÌ³½ðÄ¹¤Ë¡¡17Æü¤Þ¤Ç¡ÖÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë½µ´Ö¡×¡Ú²¬»³¡Û
¹ÓÅö¾ëºî½ðÄ¹¤«¤éÉðÅÄÀ²°Â¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë°Ñ¾ü¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿²¬»³¸©ºß½»¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¡ÖÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë½µ´Ö¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¡£²¬»³ÅìÀÇÌ³½ð¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®ÎÏ¤¬¤¢¤ëÉðÅÄ¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÀÇ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉðÅÄÀ²°Â¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀÇ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÌò³ä¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×À¤ò¤³¤Î»Å»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë½µ´Ö¤Ïº£·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¤äºîÉÊÅ¸¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤Î·¼È¯³èÆ°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£