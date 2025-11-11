¡ØPEANUTS¡Ù¡ß¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¤ª²Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØPEANUTS¡Ù¤È¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÍÆÎÌ¤ÇÊØÍø¡ª¡¡»É¤·¤å¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤â
¢£¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¤âÅÐ¾ì!?
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤ª²Ö¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¡È¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¡É¤ËÊ±¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¥Ô¥ó¥¯¤Î³ÆÇÛ¿§¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÚÎÌ¤Ç½À¤é¤«¤¤¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿ÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤âÅÐ¾ì¡£ÀµÌÌ¤ÎÇö¥Þ¥Á¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥Ð¥Ã¥°Æâ¤Î3¤Ä¤Î»ÅÊ¬¤±¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÊØÍø¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Ç¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤ª²Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖºâÉÛ¡×¤ä¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ ¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¡×¤ä¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ Âçºå郄Åç²°Å¹¡×¤Ê¤É°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
