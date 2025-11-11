¡È¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÉÉü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡×È¯Çä¤Ø¡ª¡¡20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¿·¥°¥Ã¥º¤¬¸ø³«
¡¡¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º20¼þÇ¯¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥¹¥ÈÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡ª¡¡Éü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡×2¼ïÎà
¢£ÆÃÊÌ¤ÊBOX¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÅÐ¾ì20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¯¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÅêÉ¼¤ÇÉü¹ï¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈBe Magical¡ª¡É¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡È¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¡É¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡×2¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2010Ç¯¤Î¡ÈDuffy Christmas¡É¤ä2013Ç¯¤Î¡ÈDuffy Brings Love¡É¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à4¼ïÎà¤È¥Ý¡¼¥¸¡¼¥×¥é¥Ã¥·¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¡×¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¡¼¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡×¡¢²áµî¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖBOXÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡×¡¢²áµî¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡×¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¡×¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ØÆþ±à¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Î¤ß¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
