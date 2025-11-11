Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿Æ¤«¤é¶âÁ¬ÌÌ¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï? - ¡ÖÀ¸³èÈñ¡×¡Ö·ëº§ÈñÍÑ¡×¡ÖÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¡×¤Ê¤ÉÄ´ºº
PGFÀ¸Ì¿¤Ï11·î10Æü¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡Á9·î11Æü¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷2,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï9.9%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï90.2%¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×(ÃËÀ5.6%¡¢½÷À14.1%)¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤ÏÃËÀ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï9.7%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï90.3%¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ÆÎ¥¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ5.1%¡¢½÷À14.3%¤È¡¢ÃËÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬9.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤¿¡£
¼«¿È¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«/¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¡û¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¼«¿È¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í(197Ì¾)¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë(60Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¿ô¥ö·î¤´¤È¤Ë¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È(40ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë(40Âå½÷À)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¿Æ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë(40Âå½÷À)¡×¤ä¡Öº¤¤ë¤È¤¹¤°Ï¢Íí(50ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö¿Æ¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¬¤Á(40Âå½÷À)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤Î¤Û¤«¡¢²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤äÀº¿ÀÅª¤Ë¿Æ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡û¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í(194Ì¾)¤Ë¡¢¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öµ¢¤ë»þ´Ö¤ä¿©»öÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë(60Âå½÷À)¡×¤ä¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë(40ÂåÃËÀ)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç¼«Ê¬¤¬Ç®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë(60ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë(40Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë°ú±Û¤·¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ë(40Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ±µï¤òË¾¤ó¤À¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿(60Âå½÷À)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢´³¾Ä¡¦¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¿Æ¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡ûÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¿Æ¤Î¸ÀÍÕ
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï22.6%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï77.4%¤À¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÏÃËÀ¤Ç¤Ï17.7%¡¢½÷À¤Ç¤Ï27.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¿Í(452Ì¾)¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¤Î¿´»ÒÃÎ¤é¤º(60ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÂß¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤²¤¿¤È»×¤¨(40Âå½÷À)¡×¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ(60Âå½÷À)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤ä¡¢¡Ö¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸³è¤ò¤¹¤ë(40Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¿çÌ²¡¢¿©»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ(50Âå½÷À)¡×¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤(40Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤(50ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¿Æ¤Ï¤Ê¤·(40ÂåÃËÀ)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¿Æ¤Î¸ÀÍÕ
¡û¡Ö"¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê"¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÏÌóÈ¾¿ô
Â³¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ"¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê"¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï49.6%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï50.4%¤È¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ44.0%¡¢½÷À55.2%¤È¡¢ÃËÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬11.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
"¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê"¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í(992Ì¾)¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ"¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê"¤È»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖÀ³Ê¡×(33.5%)¡¢2°Ì¡Ö¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×(22.6%)¡¢3°Ì¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×(21.1%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¸ÀÆ°¤«¤é»÷¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢4°Ì¡Ö¸ý¤°¤»¡×(20.8%)¡¢5°Ì¡Ö¿©¤Î¹¥¤ß¤ä¹¥¤¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡×(19.9%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¿©¤Î¹¥¤ß¤ä¹¥¤¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡×(ÃËÀ15.9%¡¢½÷À23.0%)¤¬½÷À¤Ç¤Ï2°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ"¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê"¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ"¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê"¤È»×¤¦¤³¤È
¡û¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é"¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿"¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï14.2%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï85.8%¤È¡¢ÂçÈ¾¤Ï´Ø·¸À¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ8.3%¡¢½÷À20.1%¤È¡¢ÃËÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬11.8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í(284Ì¾)¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é"¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿"¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¡×(59Ì¾)¡¢2°Ì¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¡¦µ÷Î¥´¶¤ÎÊÑ²½ ¡×(53Ì¾)¡¢3°Ì¡Ö²ñÏÃ¤ÎÊÑ²½¡×(44Ì¾)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²óÅú¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¿Æ»Ò·ö²Þ¤¬¸º¤Ã¤¿(40ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö²È¤Î´ÉÍý¤ä·è¤á»ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿(50Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¼é¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢¼é¤ë¤Û¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(60Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(40ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö²¿¤«¤Î·èÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(40Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¿Æ¤Î¶ìÏ«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿(40Âå½÷À)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£µ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Æ»Ò´Ö¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é"¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿"¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é"¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿"¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È
¡ûÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿?
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿Æ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿Æ¤ÈÏÃ¤¹ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ò¹¯¡¦ÉÂµ¤¡×(43.6%)¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿Æ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Á³¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¡×(37.1%)¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¦¿ÆÀÌ¡×(31.4%)¡¢¡Ö»Ò¤É¤â(¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂ¹)¡×(29.3%)¡¢¡Ö¿©»ö¡¦¥°¥ë¥á¡×(22.1%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿Æ¤ÈÏÃ¤¹ÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«¿È¤ÎÇº¤ß¡×(7.8%)¤Ç¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×(¤¤¤º¤ì¤â7.2%)¡¢¡Ö¾Íè¤Î·×²è¡×(6.9%)¡¢¡Ö·ÝÇ½¡¦²»³Ú¡×(6.5%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¶â¡×(11.5%)¤¬TOP¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤ä»ñ»º¡¢¼«¿È¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¾Íè¤Î·×²è¡×(10.9%)¡¢¡Ö¼«¿È¤ÎÇº¤ß¡×(8.0%)¡¢¡Ö·ò¹¯¡¦ÉÂµ¤¡×(7.8%)¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÇº¤ß¡×(6.2%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡¢¿Æ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ
¡û¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÎÁÍý¡¦¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢2°Ì¡ÖÎéµ·¡¦ºîË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢3°Ì¡Ö¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢4°Ì¡ÖÍ¥¤·¤µ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡×¡¢5°Ì¡Ö´¶¼Õ¤Î¿´¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï1°Ì¡ÖÎéµ·¡¦ºîË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢2°Ì¡Ö¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢3°Ì¡ÖÀ¸¤Êý¡¦¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¤Ç¤Ï1°Ì¡ÖÎÁÍý¡¦¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢2°Ì¡ÖÎéµ·¡¦ºîË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢3°Ì¡Ö¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢4°Ì¡ÖÍ¥¤·¤µ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡×¡¢5°Ì¡Ö´¶¼Õ¤Î¿´¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÁÍý¡¦¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÃËÀ¤Ç¤ÏTOP10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡û¿Æ¤ÎÂº·É¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í
¿Æ¤ÎÂº·É¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖÍ¥¤·¤µ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡×¡¢2°Ì¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢À¿¼Â¤µ¡×¡¢3°Ì¡Ö»Å»ö¡¢Æ¯¤¯»ÑÀª¡×¡¢4°Ì¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¡¢5°Ì¡Ö²æËý¶¯¤µ¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤µ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï2°Ì¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢À¿¼Â¤µ¡×¡¢3°Ì¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¡¢4°Ì¡Ö»Å»ö¡¢Æ¯¤¯»ÑÀª¡×¡¢5°Ì¡Ö²æËý¶¯¤µ¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤µ¡×¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡×¤ÈÆ±¿ô¤Ç¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢À¿¼Â¤µ¡×¤â1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3°Ì¡Ö»Å»ö¡¢Æ¯¤¯»ÑÀª¡×¡¢4°Ì¡Ö¼«Î©¡¦¼«³è¡×¡¢5°Ì¡Ö²æËý¶¯¤µ¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤µ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÎÁÍý¡¢¿©°é¡×¤¬6°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¿Æ¤ÎÂº·É¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í
¡û¿Æ¤Î¸«½¬¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢¿Æ¤Î¸«½¬¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖÀ³Ê¡×¡¢2°Ì¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢3°Ì¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×¡¢4°Ì¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡¦¿ÍÀ¸´Ñ¡×¡¢5°Ì¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²óÅú¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢1°Ì¤Î¡ÖÀ³Ê¡×¤Ç¤Ï¡Ö¸«±É¤òÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë(50ÂåÃËÀ)¡×¡¢¡Ö°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¤À¤¬°Õ³°¤È¤¤¤¤²Ã¸º(60Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö´è¸Ç¤Ç¿Í¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤(40ÂåÃËÀ)¡×¡¢2°Ì¤Î¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤¬ÅÙ¤ò±Û¤·¤Æ¤¤¤ë(50Âå½÷À)¡×¡¢¡ÖÀ¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë(50Âå½÷À)¡×¡¢3°Ì¤Î¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×¤Ç¤Ï¡ÖÊª¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤(50Âå½÷À)¡×¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿È¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤(50Âå½÷À)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¿Æ¤Î¸«½¬¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í
¡ûÍýÁÛ¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¤Ï?
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò(1ÁÈ)¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¹â¶¶ ±Ñ¼ù¤µ¤ó&¹â¶¶ ¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¡Ö´Øº¬ ¶Ð¤µ¤ó&´Øº¬ ËãÎ¤¤µ¤ó¡×¡¢3°Ì¡ÖÌÀÀÐ²È ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó&IMALU¤µ¤ó¡×¡¢4°Ì¡ÖÅÏÊÕ ¸¬¤µ¤ó&°É¤µ¤ó¡×¡¢5°Ì¡Ö»°±º Í§ÏÂ¤µ¤ó&»°±º Í´ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡¦»°±º µ®Âç¤µ¤ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍýÁÛ¤Î·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¤È¤·¤Æµó¤²¤¿ÍýÍ³¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¶¶ ±Ñ¼ù¤µ¤ó&¹â¶¶ ¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢ÄøÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊª¤ò¸À¤¨¤ë´Ø·¸À¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¼«Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¡×¡¢¡Ö´Øº¬ ¶Ð¤µ¤ó&´Øº¬ ËãÎ¤¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ»Ò´Ö¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤«¤é¡×¡¢¡ÖÌÀÀÐ²È ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó&IMALU¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ëµ÷Î¥¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Æ»ÒÃç¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ»ÒÁü¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¹â¶¶ ±Ñ¼ù¤µ¤ó&¹â¶¶ ¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¤¬1°Ì¡¢¡Ö´Øº¬ ¶Ð¤µ¤ó&´Øº¬ ËãÎ¤¤µ¤ó¡×¤¬2°Ì¡¢¡ÖÅÏÊÕ ¸¬¤µ¤ó&°É¤µ¤ó¡×¤¬4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÌÀÀÐ²È ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó&IMALU¤µ¤ó¡×¤¬3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾®Àô ½ã°ìÏº¤µ¤ó&¾®Àô ¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¡×¿Æ»Ò¤¬½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò(1ÁÈ)
¡û¿Æ¤Î»ñ»º¤ÎÆâÍÆ¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë?
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤Î²È·×¾õ¶·¤ä»ñ»º¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¿Æ¤Î»ñ»º¤ÎÆâÍÆ(¼ïÎà¤ä»ñ»º³Û)¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï28.2%¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï71.8%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(40Âå12.6%¡¢50Âå26.5%¡¢60Âå45.5%)¤ÏÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£Æ±µï¿Æ»Ò¤ÈÊÌµï¿Æ»Ò¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(Æ±µï¿Æ»Ò36.3%¡¢ÊÌµï¿Æ»Ò26.0%)¤ÏÆ±µï¿Æ»Ò¤¬10.3¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Æ¤Î»ñ»º¤ÎÆâÍÆ(¼ïÎà¤ä»ñ»º³Û)¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¿Æ¤Î¼ýÆþ¤äÀ¸³èÈñ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï34.8%¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï65.1%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(40Âå18.8%¡¢50Âå34.0%¡¢60Âå51.8%)¤Ï¿Æ¤Î»ñ»º¤ÎÆâÍÆ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢60Âå¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±µï¿Æ»Ò¤ÈÊÌµï¿Æ»Ò¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Æ±µï¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï45.4%¤È¡¢ÊÌµï¿Æ»Ò(32.0%)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Æ¤Î¼ýÆþ¤äÀ¸³èÈñ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤ÎÆâÍÆ(¼ïÎà¤ä»ñ»º³Û)¤ò¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï17.8%¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï82.2%¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï50Âå(19.9%)¤À¤Ã¤¿¡£Æ±µï¿Æ»Ò¤ÈÊÌµï¿Æ»Ò¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×(Æ±µï¿Æ»Ò28.5%¡¢ÊÌµï¿Æ»Ò14.4%)¤ÏÆ±µï¿Æ»Ò¤¬ÊÌµï¿Æ»Ò¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±µï¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢»ñ»º¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤ÎÆâÍÆ(¼ïÎà¤ä»ñ»º³Û)¤ò¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¡û¿Æ¤«¤é¶âÁ¬ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
Á´²óÅú¼Ô(2,000Ì¾)¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¶âÁ¬ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï46.1%¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï53.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±µï¿Æ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï50.0%¤È¡¢È¾¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÌµï¿Æ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï44.9%¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿Æ¤Ë¶âÁ¬ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï23.1%¡¢¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï77.0%¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¿ô¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢"»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«"¤Î·ë²Ì¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç(46.1%)¤Ï»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç(23.1%)¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±µï¿Æ»Ò¤ÈÊÌµï¿Æ»Ò¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×(Æ±µï¿Æ»Ò35.4%¡¢ÊÌµï¿Æ»Ò19.3%)¤ÏÆ±µï¿Æ»Ò¤¬16.1¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¶âÁ¬ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿Æ¤Ë¶âÁ¬ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¿Æ¤«¤é¶âÁ¬ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ(¼Ò²ñ¿Í°Ê¹ß)¡×(23.1%)¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö·ëº§ÈñÍÑ¡×(22.5%)¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×(13.8%)¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×(13.3%)¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¡×(12.4%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¿Æ¤«¤é¶âÁ¬ÌÌ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î
»Ù±ç³Û¤ÎÊ¿¶Ñ(¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í)¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ(¼Ò²ñ¿Í°Ê¹ß)¡×¤Ï138.8Ëü±ß¡¢¡Ö·ëº§ÈñÍÑ¡×¤Ï137.4Ëü±ß¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×¤Ï563.2Ëü±ß¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¡×¤Ï132.8Ëü±ß¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¡×¤Ï180.4Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»Ù±ç³Û¤ÎÊ¿¶Ñ
