¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¡¢¡È¶ØÃÇ¡ÉNHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¥³¥ó¥È²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù
¡¡NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¡ÊBK¡Ë¤Ï¡¢28Æü¤ËÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡ØBK100Ç¯ Âç¥³¥ó¥Èº×¡Ù¡Ê¸å7¡§57¡Á8¡§42¡¿´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬11Æü¡¢Æ±¶É¤Ç¼ýÏ¿¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡Ä»³ºêÅ·¡õ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±¶É¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡É¤ä¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£³Æ¥³¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯BK¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¡£2004Ç¯Í¥½¨¾Þ¤Î¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡¢21Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢22Ç¯Í¥¾¡¤ÎÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢07Ç¯¤Ë¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿·ó¸÷¥¿¥«¥·¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤º¤Ê¤Ë¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¤µ¤Ê¤·¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤Î¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Õ¤¶¤±¥³¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ØÃÇ¤Î¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤ÉÉáÃÊ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ßÀ²ÈÎ´°ì¤â¡Ö¤³¤ÎNHK¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥È¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇNHK¤µ¤ó¤È¤Î¤»¤á¤®¤¢¤¤¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤¤¤ÖÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤¬NHK¤ÎÈÖÁÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËßÀ²È¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡×¤òµó¤²¡Ö»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ§¤ß¹þ¤á¤ëµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤°¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡Ä»³ºêÅ·¡õ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±¶É¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡É¤ä¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£³Æ¥³¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯BK¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¡£2004Ç¯Í¥½¨¾Þ¤Î¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡¢21Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢22Ç¯Í¥¾¡¤ÎÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢07Ç¯¤Ë¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿·ó¸÷¥¿¥«¥·¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡ßÀ²ÈÎ´°ì¤â¡Ö¤³¤ÎNHK¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥È¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇNHK¤µ¤ó¤È¤Î¤»¤á¤®¤¢¤¤¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤¤¤ÖÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤¬NHK¤ÎÈÖÁÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËßÀ²È¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡×¤òµó¤²¡Ö»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ§¤ß¹þ¤á¤ëµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤°¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£