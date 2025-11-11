ÎëÌÚÆà¡¹37ºÐ¡¡¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ø¡Ö¼Âµ»»î¸³¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤ÇÊó¹ð¡Ö¤¢¤È¤Ï·ë²ÌÂÔ¤Ä¤À¤±¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ñ²È»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¼Âµ»»î¸³¤Ç¤·¤¿¡ªºÇ½é¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¶ÛÄ¥¤ÏºÇ½é¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡¡·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤é¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÎëÌÚ¤Ï2Æü¤ËÉ®µ»î¸³¤Î¼õ¸³¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡¢´ë¶È¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢¼ã¼Ô¼«Î©»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È¤Ç¡¢2016Ç¯¤Ë¹ñ²È»ñ³Ê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¡Ö²¿¤«¿·¤·¤¤»ö¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£