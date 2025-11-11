¡ÖÇ½ÅÐÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¸òÎ®¡¢¼·Èø½»Ì±
¡¡ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ë¤¢¤ëÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤ÎÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø±é¤äÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ¸µ½»Ì±¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ïµë¿å¥¿¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½»Ì±¤Ï¡ÖÇ½ÅÐ¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎµìÃæÅçÄ®¡Ê¸½¼·Èø»Ô¡Ë¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢1985Ç¯¤«¤é¡¢¼çºË¤¹¤ëÌò¼Ô°éÀ®¤Î»ä½Î¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Î¹ç½É¤òÆ±Ä®¤Ç¹Ô¤¤¡¢95Ç¯¤ËÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤¬³«´Û¤¹¤ë¤ÈÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤ÎÀÐÀîÍø¼ùÀìÌ³Íý»ö¡Ê63¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î±é·àÆ²¤òË¬¤ì¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À±é¤¸¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£