¡¡¿·³ã¸©¤Ï11Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã¤Î¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÃÏ¸µÆ±°Õ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤¬¸©Ì±¤Î°Õ¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿È½ÃÇºàÎÁ¤¬½Ð¤½¤í¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸©´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ö³Ñ»á¤Ï·îÆâ¤Ë¤âºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¸«ÄÌ¤·¡£¸¡Æ¤¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡²Ö³Ñ»á¤Ï5Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£12Æü¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ëÇðºê»Ô¡¢´¢±©Â¼¤Î¼óÄ¹¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢14Æü¤ËÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ò»ë»¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿14Æü¤Ë¤Ï¼þÊÕ¤Î7»ÔÄ®¡ÊÄ¹²¬»Ô¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¡¢½½ÆüÄ®»Ô¡¢¸«Éí»Ô¡¢±í»Ô¡¢¾å±Û»Ô¡¢½Ð±ÀºêÄ®¡Ë¤Î¼óÄ¹¤é¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ö³Ñ»á¤¬È½ÃÇºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¸©Æâ30»ÔÄ®Â¼Ä¹¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤È¸øÄ°²ñ¤Ï8·î¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢À§Èó¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸©Ì±¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢12·î2Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸©µÄ²ñÄêÎã²ñ¤¬°Õ»×³ÎÇ§¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£