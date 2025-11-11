Í¾ºá¤Ï¡È¶â²ô4²¯±ß¡É¡ÄÃË5¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»¡´±Áõ¤¤70ÂåÃËÀ¤«¤é4600Ëü±ßÁêÅöº¾¼è¤«¡¡Àµµ¬¼è°ú¤Î½ñÎàµ¶Â¤¤·¸ÅÊª¾¦¤ËÇäµÑ¡¡ºë¶Ì
4²¯±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®À¥¶ÇÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤ÈÅÎÑ£ÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤é5¿Í¤Ï2025Ç¯7·î¡¢ºë¶Ì¡¦Àî±Û»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê70Âå¡Ë¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¸ýºÂ¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤Ç¸ýºÂ»Ä¹â¤ò¶â¤Ë´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¶â²ô2.7kg¡¢4600Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®À¥ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â²ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµµ¬¤Î¼è°ú¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤¹¤ë½ñÎà¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¸ÅÊª¾¦¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤Ç4²¯±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£