£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£ÓÊÒ´óÎÃÂÀ¡¡ÁÏ¶È£±£²£°Ç¯¤Î´ã¶À¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡¦ÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ã¶À¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Áý±Ê´ã¶À¤Î¡Ö£Í£Á£Ó£Õ£Î£Á£Ç£Á£±£¹£°£µ¡§£Ô£é£í£å£ì£å£ó£ó¡¡£Ö£é£ó£é£ï£î¡×¡Ê£±£³Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦£×£Á£Ì£Ì¡²£á£ì£ô£å£ò£î£á£ô£é£ö£å¡Ë¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏ¶È£±£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£ÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊÒ´ó¤Ï¡Ö´ã¶À¤ò°ì¤Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈºîÉÊ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Öµ®½Å¤Ê´ã¶À¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£