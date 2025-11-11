¡Ö¼å¤¤ÅÛ¤Ï¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×Î©²Ö¹§»Ö»á¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ¸©µÄ¤é¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×
11·î9Æü¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Çº£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯50¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£11Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÅÞ½êÂ°¤ÎóîÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¡Ê44¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î²ñÇÉ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÆâÉô¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Î©²Ö»á¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢ºØÆ£»á¤ÎºÆÁª¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ØÆóÇÏÎÏÁªµó¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¡¢Î©²Ö»á¤ÏYouTubeÆ°²è¤Ç¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©²Ö»á¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿ºòÇ¯12·î¤ÎÂçºåÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹Áª¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡Ø¡ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¡Ë·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î»à¸å¤Îº£Ç¯1·î19¡Á20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢SNS¤äÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ç¡ØºòÇ¯9·î¤´¤í¤«¤éÊ¼¸Ë¸©·Ù¤«¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤É¤¦¤âÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æËÜÉôÄ¹¤¬¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©·Ù¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤äÂáÊá¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ò¡È»ö¼ÂÌµº¬¡É¤È´°Á´ÈÝÄê¡£¤³¤Î¸«²ò¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©²Ö»á¤Ï¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤ËÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤«¤é·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Î©²Ö»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢NHK¤Î·ÀÌó¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç23Ç¯¤ËÍºáÈ½·è¡ÊÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½±§4Ç¯¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤ÎÂáÊá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬²¼¤í¤¦¤È¤â¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤¿º£²ó¤ÎÈ¯¸À°Ê³°¤Ë¡¢Î©²Ö»á¤¬ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¤·¤¿¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Î©²Ö»á¤¬º£Ç¯2·î23Æü¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡£Æ°²è¤Ï¡¢Ê¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸©µÄ¤¬¡¢Î©²Ö»á¤ËÈó¸ø³«¤Î¾ðÊó¤òÎ®½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©²Ö»á¤¬¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¸ø¼¨Æü¤ÎºòÇ¯10·î31Æü¡¢É´¾ò°Ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¸µ°Ý¿·¤ÎÁý»³À¿¸©µÄ¤¬Î©²Ö»á¤Ë²ñ¤¤¡¢Æ±·î25Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿É´¾ò°Ñ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¡¢¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¸µ¸©¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê¡Ç24Ç¯7·î¤Ë»àµî¡Ë¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£11·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸µ°Ý¿·¤Î´ß¸ý¼Â¸©µÄ¤¬Ê£¿ô¿Í¤ÇÎ©²Ö»á¤È²ñ¤¤¡¢¡ÈÃÝÆâ¸©µÄ¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¤ò¥Ï¥á¤¿¹õËë¡É¤È¤¹¤ë²øÊ¸½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡È¹õËë¡ÉÊ¸½ñ¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ò²áÇ®¤µ¤»¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êºßºåµ¼Ô¡Ë
Î©²Ö»á¤Ï2·î¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¡ÖÀµµÁ¤Î¹ðÈ¯¡×¤À¤È¤·¡¢Áý»³»á¡¢´ß¸ý»á¤é¤¬°Ý¿·¤ò½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÌäÂê¤Ç¡¢´ØÏ¢¿ÍÊª¤¬3¿Í¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬Ã¡¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö3¿Í¤Û¤ÉË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡£¤½¤ä¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤ÏÀï¤¤¤ä¤Í¤ó¤Æ¡£Éé¤±¤¿Êý¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Í¤ó¤Æ¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ï¤½¤é»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤¨¤¨¤Ç¡£¤Ç¤â¼å¤¤ÅÛ¤Ï¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡×
¡ÖÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤Ç»à¤Ì¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤éÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤«ÌÜ»Ø¤¹¤Ê¡£¸øÌ³°÷¤¹¤ë¤Ê¡£ÌÂÏÇ¤¸¤ã¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¯¼£°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡×
¤½¤ó¤ÊÎ©²Ö»á¤Î¡È»Ù¤¨¡É¤â¼õ¤±¤ÆºÆÁª¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë´Ø¤¹¤ë½ê´¶¤òÌä¤ï¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÄÌ¤ê¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï¾µÃÎ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¸ÄÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç¤¢¤ëËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÜººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡£Î©²Ö»á¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºØÆ£»á¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¡È¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡É¤Ç¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©