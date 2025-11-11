¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Íèµ¨¤Ë¸þ¤±Áá¤¯¤â»ÏÆ°¡ª¡Ö¼¡¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¡×¤ÎÃæ¿È
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡£¤½¤ì¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤À¡£
¡¡10Æü¡¢È¾Âµ¤ËÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈËÜµòÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°Ìî¤òÁö¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Âè°ì´ØÌç¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡£·×17»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÌó6»þ´Ö¤«¤«¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥È¥í¥ó¥È¤ò2±ýÉü¡£Âè7Àï½ªÎ»¸å¡¢¥í¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅ°Ìë¤Ç¡¢2Æü¸å¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¿´¿È¤È¤âÈèÏ«º¤Øà¤ÎÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Î½Ë¾¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢¼¡¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¢¡¢¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
¡¡3¸ÄÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤«¡£
¡ÖÂçÃ«¤¬Íèµ¨¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½ÑÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿º£µ¨¡¢ÂçÃ«¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼ê½ÑÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤è¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËÆ±ÍÍ¤Î¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅê¼êÃÇÇ°¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¸ªÉª¤ËÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂçÃ«¤ÏÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£·è¤áµå¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶Ê¤¬¤êÉý¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤ÆÉâÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤«¡¢ÉâÎÏ¤òÍî¤È¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¶Ê¤¬¤êÉý¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡¢Åêµå¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë¿·¤¿¤Êµå¼ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤«¤é¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¦¤¯¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤â¡¢WBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£»³ËÜÍ³¿¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£2¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤Ï²õÌÇ´íµ¡¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¹¥«¥¹¥«»øJ¡×¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬ÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
