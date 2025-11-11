¥ª¥ê1°Ì¡¦Æ£ÀîÆØÌé¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î²¸»Õ¤âÂÀ¸ÝÈ½¡¢ºÇÂ®153km±¦ÏÓ¤ò½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤¿¡Ö´Ç¸î»Õ¡×¤ÎÊì¡Ú25Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î¡È²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡É ¡Û
¡Ú25Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î¡È²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡É¡Û#1
¡Ú²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡Û¥ª¥ê1°Ì¡¦²£»³À»ºÈ ´Ç¸î»Õ¤ÎÉã¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤éÃãÏÒ¤òÊú¤¨¤ëÂ©»Ò¤Ë¡Ö¿´¤òµ´¤Ë¤·¤¿¡×
¡¡Æ£ÀîÆØÌé
¡¡¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1°Ì¡¦18ºÐ¡¦Åê¼ê¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌ¾Êá¼ê¡¦¸ÅÅÄÆØÌé»á¡£Ìîµå¹¥¤¤À¤Ã¤¿Éã¡¦¿¿°ì¤µ¤ó¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¿¿°ì¤µ¤ó¤ÏÅì³¤Âç¸Þ¹â¡Ê¸½¡¦Åì³¤ÂçÊ¡²¬¹â¡Ë¤Î±¦ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÁðÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÍ§¿Í¤È¶¦¤Ëµï¼ò²°¤ò³«¤¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ç¸å¤ËºÊ¤È¤Ê¤ë¼··Ã¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¡£2Ç¯¸å¤ËÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÆ£Àî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¿¿°ì¤µ¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤Î±äÄ¹¤Î´¶³Ð¤ÇÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤Æ°é¤Á¡¢¾®³Ø1Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ë»²²Ã¡£½µ1²ó¡¢2»þ´Ö¤Û¤É´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®4¤«¤é¤ÏÌîµå°ìËÜ¤Ë¡£¡ÖÊæÇÈ¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡°ì²È¤¬ÌîµåÃæ¿´¤Ë²ó¤ê»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¡¢²Æ¤Î¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ç¿Í¤¬ÆÍÁ³¡¢¡ØÆ¬¤¬ÄË¤¤¡Ù¤È¡£ÉÂ±¡¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¡Ø·ÛÄÇÆ°Ì®²òÎ¥¡Ù¤Ç¡¢·ì´É¤Ë¤³¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê·ìÀò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤ò°û¤ß¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼··Ã¤µ¤ó¡Ë
¡¡2Æü¸å¤ÎÁáÄ«¡¢¿¿°ì¤µ¤ó¤ÎÍÆÂÎ¤ÏµÞÊÑ¤¹¤ë¡£¸áÁ°5»þ¡¢Æ£Àî¤ÎÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼··Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤éÂç¤¤ÊÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¿¿°ì¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¡£10Æü´Ö¤Û¤É¤Î·üÌ¿¤Ê¼£ÎÅ¤â¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼··Ã¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ£Àî¤È6ºÐ²¼¤ÎËå¤ò½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¹²¤¿¤À¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ä²È»ö¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ£Àî¤ÏÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¡£Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Éã¤ò¼º¤¤¡¢ºÉ¤®¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢³Ø¹»¤«¤é¡ØÆØÌé·¯¤¬¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¤»Ò¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¸½¼Â¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ê¿Æü¤ÏÄ«6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÄ«¿©¤òºî¤ê¡¢ÍÄ¤¤Ì¼¤Î¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ÆÊÝ°é±à¤ØÁ÷¤ë¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢±äÄ¹ÊÝ°é¤¬½ª¤ï¤ë¸á¸å7»þ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢µÞ¤¤¤Çµ¢Âð¡£Í¼¿©¤òºî¤ê¡¢ÀöÂõµ¡¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£Ì¼¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Æ£Àî¤ÎÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¼êÀö¤¤¤¹¤ë¡£Ä«¤ÈÈÕ¤ÏÊÆ¤ò3¹ç¿æ¤¡¢¹ü¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤«¤éµíÆý¤ÏÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏÆ»¤ÇÌÌÇò¤ß¤Î¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡×
¡ÖÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿²¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆØÌé¤ËÌîµå¤òÂ³¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Æ£Àî¤ÏÊì¤Î¸¥¿È¤ò»Ù¤¨¤ËÃæ³Ø3Ç¯»þ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜºê¤Î±ä²¬³Ø±à¡£¾¯¤·¤Ç¤â²È·×¤ËÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡£¼··Ã¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÊ¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£º£¤Ï²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ÎÎÀÀ¸³è¤Ç¡¢Æ£Àî¤ÏÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£Æ±¹»¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿¹¾¾¸ÍÆ»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÔ¾ë¡ÊµÜºê¡Ë¤Ç»³ËÜÍ³¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¢ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿¡£¿¹¾¾ÉôÄ¹¤¬¸À¤¦¡£¡ÖÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£ÆþÉôÅö½é¤ÏÎÏÇ¤¤»¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡¢¡ØÎÏ´¶¤Ê¤¯Åê¤²¤ë¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ß¤Ã¤Á¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬ÆâÍÆ¤Ï¡¢½ÀÆðÂÎÁà¤äÈ¿ÉüÆ°ºî¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÃÏÆ»¤ÇÌÌÇò¤ß¤Î¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îý½¬¤Ï¤¹¤°¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¶òÃÔ¤â¤³¤Ü¤µ¤ºÌÛ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï»³ËÜ°Ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤³¤½¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢±ä²¬³Ø±à¤Î²ñ¸«¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Æ£Àî¤ÎÎÙ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¼··Ã¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆØÌé¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆØÌé¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¼¤¬ÁãÎ©¤Ä¤Þ¤Ç»Å»ö¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¦Æ£ÀîÆØÌé¡Ê¤Õ¤¸¤«¤ï¡¦¤¢¤Ä¤ä¡Ë¡§2007Ç¯10·î23Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊæÇÈÅì¾®1Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®4¤«¤éÊæÇÈ¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¡¢ÊæÇÈÅìÃæ»þ¤Ï¥ä¥ó¥°ËÌ¶å¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¡¢±ä²¬³Ø±à¹â¤Ø¿Ê³Ø¡£¡¡±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£ºÇÂ®153¥¥í¡£¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å92¥¥í¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥·¥Á¥å¡¼¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÇËè½©Âç¹¥É¾¤ÎÅöÏ¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¡£´ØÏ¢µ»ö¤Ë¤Ï²áµî¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤Î¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤³¤½Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£