¡Ø²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¡ÙÁê¼¡¤°¶µ¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¸©¶µ°Ñ¤Îº£¾ë¶µ°éÄ¹¤¬¼Õºá¡Ú¹âÃÎ¡Û
¸©¤Îº£¾ë¶µ°éÄ¹¤Ï11·î11Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÁê¼¡¤°¶µ¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ º£¾ë½ã»Ò¶µ°éÄ¹
¡Ö²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂç¤¤¯Â»¤Í¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë ¡×
º£Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶µ¿¦°÷¤Î¿ô¤Ï10·îËö¤Þ¤Ç¤Î7¤«·î´Ö¤Ç4¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢2019Ç¯ÅÙ°Ê¹ßºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Îº£¾ë¶µ°éÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç²þ¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢11·î¤Ë³Æ³Ø¹»¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸¦½¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê³Ø¹»Ë¬Ìä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼Â»Ü¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¾ë¶µ°éÄ¹¤ÏºòÇ¯ÅÙ1000¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤¬¾®Ãæ³Ø¹»¡¢¹âÅù³Ø¹»¤È¤â¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤ì¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ä»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£