tuki.¡¢´Ú¹ñ2Æü´Ö¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¡¡½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼
¡¡¹â¹»À¸¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki. ¤¬ÍèÇ¯4·î11Æü¤È12Æü¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ötuki. 1st ASIA TOUR 2026 in SEOUL¡×¤È¤·¤¿´Ú¹ñ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤Î¤¦10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×tuki.¤Î¡È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡´Ú¹ñ¡¦INSPIRE ARENA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜ¸ø±é¤Ï¡¢tuki.¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥½¥¦¥ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¤Ç¤â³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
