½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½éÀï¤Ç4-0¤Î²÷¾¡¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ÎMF19±ö±ÛÍ®ÊâÁª¼ê¤¬¡¢¥ê¥â¡¼¥È¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Í¥´¥Ò¥ã¥ó½³µåÃÄ (ËÌÄ«Á¯)¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¾å¤²¤¿±ö±ÛÁª¼ê¡£¡Ö¤Î¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯º¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢(¾¾ÅÄ»çÌîÁª¼ê¤¬)¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀèÀ©ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µîÇ¯±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç½÷»ÒACL¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¶»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÀï¤¤¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµîÇ¯³Ø¤ó¤À¤ó¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤í¤¦¤È¼þ¤ê¤ËÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢WE¥ê¡¼¥°¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬µîÇ¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È·Ð¸³¤â¤¢¤ë)À¾Ë§¾È¥·¥§¥Õ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿©»ö¤Ï¤«¤Ê¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê·ë¹½¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¼è¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»î¹ç¸å¤Î¥«¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤òÀï¤Ã¤¿¥á¥Ë¡¼¥Ê¤Î¼°ÅÄÏÂÁª¼ê¤ÈÄ«À¸¼î¼ÂÁª¼ê¤¬2ÆüÁ°¤Ë¹çÎ®¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¹¤ÊÀ¼¤«¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â°Õ¼±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ø¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§¡¼´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤ë´¶¤¸¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â½éÀï¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢11·î12Æü(¿å)¸á¸å5:30¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¢ÃÏ¸µ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎISPE¤È¤ÎÂÐÀï¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏCSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤Ç¸á¸å5:15¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£