ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÄÉÅéÂ³¡¹¡¡»³ºêÅØ¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×²Ã»³Íº»°¡Ö¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×±×²¬Å°¡Ö¿Æ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤è¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¢ËÜÌ¾ÃçÂå¸µµ×¡á¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£92ºÐ¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¼çºË¤·¤¿Í¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ë1980Ç¯¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½Î¤·¡¢ÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¤È¸½ºß¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î±×²¬Å°¡Ê69¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ÊÍè45Ç¯»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´½¤ÎÃæ¤Î¤ª´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿Æ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢Ç¯·îè«Á³¤È¤·¤ÆÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ÇÐÍ¥ºÂ½Ð¿È¤Ç±Ç²è¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î»³ºêÅØ¡Ê88¡Ë¤Ï¡ÖÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê»þÂå¡¢»ÍÇ¯ÀèÇÚ¤ÎÈà¤¬ËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃçÂå¤µ¤ó¤¬»Í´üÀ¸¤ÇËÍ¤ÏÈ¬´ü¡ËÆ±µéÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤Êý¤Þ¤Ç¿¿»÷¤ò¤¹¤ëÅÛ¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÈà¤Ï¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²èÎ¾Êý¤ÇÂç³èÌö¡£¼ã¼êÍÇ½±é·àÇÐÍ¥¤¬Æ±»þ¤Ë±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè°ì¹æ¤¬Èà¡¢¥Ê¥«¥À¥¤¥¿¥Ä¥ä¡¡±Ç²è¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤¯¤é¤¤¤«¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤ª¸ß¤¤»Í¤Ä°ã¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¤è¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡01Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¾üÂ÷·º»ö¡¦¾®»³ÅÄ¾¼Ê¿¡¡Î¹Ï©¤Î²Ì¤Æ¡×¤ÇÃçÂå¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ê59¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬Î¹Î©¤¿¤ì¤¿¡Ä¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±À¤Î¾å¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡£»£±Æ¸å¡¢ËÍ¤Î»ö¤ò¤È¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¿ÍÅÁ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤ËÃçÂå¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¼Çµï¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤È¤¤¤¦²Î¼ê¤Î²Ã»³Íº»°¡Ê88¡Ë¤â¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î5¤ÄÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Ìò¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÄ¹¼Ü¤ÎÂæ»ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à»Ñ¡¢90ºÐ¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£º£¤â¤½¤Î»þ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹³¤¨¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÃçÂå¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍîÁª¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢95Ç¯¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÃÏ¤Î»Ò¡×¤ÇÃçÂå¤µ¤ó¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾åÀîÎ´Ìé¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢µîÍè¤¹¤ëËü´¶¤Î»×¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÂþ¡¹¿´¤è¤ê¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡¶¸¸À»Õ¡¦ÌîÂ¼èßºØ¡Ê59¡Ë¤Ï¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤È¤ÏÌó40Ç¯Á°¡¢¼ç±é¤µ¤ì¤¿¹õß·ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¡ØÍð¡Ù¤Ë¡¢»ä¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¸Ê¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÌÌ¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë¡¢Ëè²ó3»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÇ¯6·î22Æü¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¤Î¡Ø´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¤ÎÀé°¬³Ú¸ø±é¤òÇÒ¸«¤·¡¢³Ú²°¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Âæ»ì¤òÊª¤È¤â¤»¤º¡¢½Å¸ü¤ÇÊñÍÆÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä·ÚÌ¯Þ¯Ã¦¤Ê°¦ÕÈ¤¢¤ë±éµ»¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â°Ì¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë°¥¿´¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¸½Âå·à¤Î´ú¼ê¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÌò¼Ô¤ò°é¤Æ¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡¢ÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ¤Ï¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ß¡Ö55Ç¯¤ËÇÐÍ¥ºÂ¤ËÆþÃÄ¸å¡¢56Ç¯¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡Ù¡ØÍÑ¿´ËÀ¡Ù¡ØÄØ»°½½Ïº¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌµÌ¾½Î¡Ù¤ò¼çºË¡£À¸³¶¸½Ìò¤ÇÆüËÜ¤Î±Ç²è³¦¡¢±é·à³¦¤ò¸£°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏÂè6²ó¡Øµ´Î¶±¡²Ö»Ò¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡¢Âè10²ó¡ØÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡ØÆ»¡Ù¤ÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Âè39²ó¤Ë¶¨²ñ±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¾Þ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶¨²ñ±ÉÍÀ¾Þ¼õ¾Þ»þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç±Ç²è¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö±Ç²è¤Ï¡¢¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ(¡Ø¹õ¤¤²Ï¡Ù)¤Ç¡È¿Í»Â¤ê¥¸¥ç¡¼¡É¤È¤¤¤¦°Ìò¤ò±é¤¸¡¢¼¡¤Ë¡Ø¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡Ù¤ÇÀµµÁ¤Î¿Í¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¹õß·(ÌÀ)¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡×¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾®ÄÅ(°ÂÆóÏº)¤µ¤ó¤È¹Â¸ý(·òÆó)¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¹¬±¿¤ÊÇÐÍ¥À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£