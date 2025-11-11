¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¡Ö¥ê¥¢¥ëÇòÀãÉ±¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¤¬¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤àÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÇòÀãÉ±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Æ°²è&ÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿8·î21Æü¤Ë¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿ËÜÅÄ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶½Ð¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¿Íµû¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃë¤ËÎý½¬¤â²¿¤â¤«¤â½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¡£ÍýÍ³¤Ê¤¯¤ª³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¤ªÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ä¡¢¤Û¤Û¤¨¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤²¤¿¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡ªºÇ¹â¥¥å¡¼¥ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë