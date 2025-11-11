¡ØÆô¥Õ¥§¥¹ ARTIST EDITION 2025¡ÙÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡¡TEMPEST¡¢Girls²¤é½Ð±é
¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ØÆô¥Õ¥§¥¹ ARTIST EDITION 2025¡Ù¤¬¡¢11·î22Æü¡¢23Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Girls²¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤Î¿ô¡¹¡¡5Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹¡Ø¥¬¥ë¥¬¥ë¥¨¥¤¥È¡Ù¥Ä¥¢ー½éÆü¥ì¥Ý¡Ë
¡¡1ÆüÌÜ¤Î11·î22Æü¤Ë¤ÏTEMPEST¤Î¤Û¤«¡¢MASHIHO¡¢°ÂÃ£Í´¿Í¡¢BANGERS¡¢VIDA Hollywood¤¬ÅÐ¾ì¡£2ÆüÌÜ¤Î11·î23Æü¤Ë¤ÏGirls²¡¢Or¦ÂIT¡¢KOMOREBI¡¢Klang Ruler¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Î³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¸øÊç¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òºÌ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¡£²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È²»³Ú¤Îº£¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë