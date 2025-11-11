¡ãÂè40²ó Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ä½éÂå¡¦ÉË»Ò½÷²¦Ç×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤é¤¬·èÄê¡ª
2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âè40²ó¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦ÉË»Ò½÷²¦Ç× Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤¬EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
𥶡¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÎÂè°ì½÷»Ò¤Ç¤¢¤ëÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¸æÎ×ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤éÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿20ÁÈ¤¬²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£
¤³¤É¤â¡¢Âç¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÉôÌç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇÍ¥½¨¼Ô¤Ë¤Ï𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤¬¡¢º£Ç¯Âè40²ó¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥ºÉôÌç¤Ë¤ÏÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤è¤ê¿·¤¿¤Ë»ò¤Ã¤¿ÉË»Ò½÷²¦Ç×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ººÈ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢³ÆÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¼Ô¤Ë¡¢ÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤¬¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡×¤È¡ÖÉË»Ò½÷²¦Ç×¡×¤òÄ¾ÀÜ¼øÍ¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½ªÆü¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò¤´´ÑÍ÷¤µ¤ì¤¿ÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¸ÀÍÕ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ·ë²Ì
Á´¹ñ¤«¤éÌó3500ÁÈ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢4ÉôÌç³Æ5ÁÈ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢³ÆÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¥Ã¥ºÉôÌç¡¿¾®³Ø3Ç¯À¸°Ê²¼¡Ê½Ð¾ìÁ´5ÁÈ¡Ë
¡Ú¶â¾Þ¡ÛÀ¶¿åÅÔ¿ó¡á6ºÐ¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§¤Ë¤¸¡Ê¡ú½éÂå ÉË»Ò½÷²¦Ç×¼õ¾Þ¼Ô¡Ë
¡ã¶â¾ÞÁª¹ÍÍýÍ³¡ä
¡Ø¤Ë¤¸¡Ù¤ÏËÜ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯²Î¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î²Î¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯¼«Á³¤ÊÈ¯À¼¤ÇÁÇÄ¾¤Ë²Î¤¤ÀÚ¤ê¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯²Î¾§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶ä¾Þ¡Û»³Â¼µËÀ¤¹á¡á8ºÐ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§¤²¤ó¤³¤Ä¤ä¤Þ¤¦¤¿¤ª¤¦
¡ÚÆ¼¾Þ¡Û³§ÌÚºéÈÁ¡á8ºÐ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§Ì´¤ß¤ë»Ò¤Í¤³
¡¦¤³¤É¤âÉôÌç¡¿¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê¾å¡Ê½Ð¾ìÁ´5ÁÈ¡Ë
¡Ú¶â¾Þ¡Û½ÉÃ«ºÌ²Ó¡á10ºÐ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¿¶Ê¡§¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡Ê¡ú𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¼õ¾Þ¼Ô¡Ë
¡ã¶â¾ÞÁª¹ÍÍýÍ³¡ä
Í¥¤·¤¤À¼¼Á¤ÈÁÇÄ¾¤Ê²Î¤¤Êý¤¬¡¢¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶ä¾Þ¡Û¾¾ËÜ¶Ó¡á10ºÐ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¿¶Ê¡§·î¤Îº»Çù
¡ÚÆ¼¾Þ¡Û¹¾¸Ð¤¢¤«¤ê¡¢°æ¼êºé·î¡á15ºÐ¡¢Äá粼Ì¤·ë¡á16ºÐ¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î
¡¦Âç¿ÍÉôÌç¡Ê½Ð¾ìÁ´5ÁÈ¡Ë
¡Ú¶â¾Þ¡Û³ÙÀîÍüÍý¹á¡á22ºÐ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§¤¢¤·¤¿¤¤¤¤¤³¤È ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¡ú𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¼õ¾Þ¼Ô¡Ë
¡ã¶â¾ÞÁª¹ÍÍýÍ³¡ä
Æ¸ÍØ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤²Î¶Ê¤Ë¶á¤¤¹½À®¤ò»ý¤Ä¿·¤·¤¤Æ¸ÍØ¤ËÄ©Àï¤·¡¢Åª³Î¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»í¤È¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¤«¤Ä´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¶ä¾Þ¡Û¶âß·Î¿¡á33ºÐ¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§ÃÏµå¤Î²»
¡ÚÆ¼¾Þ¡ÛÉÙÅÄÈÁ¹á¡á19ºÐ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§¤Á¤¤å¤¦¤Î¤¤¤Ã¤Ý
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÉôÌç¡Ê½Ð¾ìÁ´5ÁÈ¡Ë
¡Ú¶â¾Þ¡Û¿¹½Å¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ê»³¸ý¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§¥¥ã¥ó¥×ÎÁÍý¡Ê¡ú𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¼õ¾Þ¼Ô¡Ë
¹§²ð48ºÐ¡¢¹á¿¥43ºÐ¡¢Í¤¹á10ºÐ¡¢Êæ¹á8ºÐ¡¢À²¹á4ºÐ
¡ã¶â¾ÞÁª¹ÍÍýÍ³¡ä
²ÈÂ²5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ã¤¤¤ò¸«»ö¤Ë³è¤«¤·¤¿¹©É×¤Î¾¡Íø¡£Éã¿Æ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥½¥í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥³¡¼¥é¥¹¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¶ä¾Þ¡ÛÆìÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§¥·¥¢¥ï¥»
¡ÚÆ¼¾Þ¡ÛÅÄÃæ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¿¶Ê¡§¤Ë¤¸
¢¡¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¸ÍØ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
º£Âç²ñ¤ÎÂè2Éô¤Ç¤Ï¡¢40¼þÇ¯¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¡¢Â¼ÊýÇµ¡¹²Â¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤¤¤Ã¤Á¡¼¡õ¤Ê¤ë¡Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÆ¸ÍØ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÆ¸ÍØ¤Î¤¯¤Ë¡Á¤Î¤Î¤«É±¤È²Î¤ÎËâ½÷¡Á¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢µÒÀÊ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÆ¸ÍØ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤Ï³¨ËÜ¡Ø¤ª¤Ð¤±¤È¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¡Êºî¡§¿·°æÍÎ¹Ô¡¡½ÐÈÇ¼Ò¡§¤¯¤â¤ó½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤âÈäÏª¡£¤³¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¤â¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î²Î¾§¤ÇµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤¬¤â¤Ã¤È¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¼ÊýÇµ¡¹²Â¤¬²Î¤¦¡Ø¤¤¤Ì¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡Ù¡£¼«¿È¤¬2020Ç¯¤ÎÂè35²óÂç²ñ¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤É¤âÉôÌç¡×¶ä¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê2ºÐ5¤«·î¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÆ¸ÍØ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î²Î¾§¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£