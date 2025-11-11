Saucy Dog¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡face oka¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ø³«¡õ¥é¥¸¥ªOA¤â
¡¡Saucy Dog¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤ÎÉô²°¡×¤ò11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü11·î11Æü¤è¤êPre Save¡¿Pre Add¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§XG¡¢Vaundy¡¢Ado¡¢Saucy Dog¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ÇÄ©¤à¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¡È¥Éー¥à¸ø±é¡É¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo/Gt¡Ë¤¬Ì´¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤ò³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤À¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー face oka¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªSaucy Dog¤Ï¡¢12·î17Æü¤Ë9ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£11·î17Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë