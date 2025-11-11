ÎÓ ÏÂ´õ¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¼ýÏ¿¶ÊÁ´¶ÊÇÛ¿®³«»Ï¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¡¡¥êー¥É¶Ê¡Öyou¡×MV¸ø³«¤â
¡¡DOBERMAN INFINITY¤ÎÎÓ ÏÂ´õ¤¬¡¢12·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´¶Ê¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥êー¥É¶Ê¡Öyou¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛÎÓ ÏÂ´õ¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¥êー¥É¶Ê¡Öyou¡×MV¸ø³«¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢ÎÓ¼«¿È¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤«¤é¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¹Ô¤Ã¤¿10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£7·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿R&B¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥µ¥Þー¥Á¥åー¥ó¡ÖPlumeria¡×¤È¡¢ºòÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØÅìµþ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢DOBERMAN INFINITY¤ÎP-CHO¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖShow me what you got (Remix) feat. P-CHO¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡Öyou¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê8¶Ê¤Î¿·¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥êー¥É¶Ê¡Öyou¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¡È¼º¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«ÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¤Î¿¼¤µ¡É¤È¡¢¡ÈËº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²¹¤â¤ê¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¡¢²»³Ú¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¶»ÂÇ¤ÄºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÎÓ¤Ï¡¢ËÜºî¤ò·È¤¨¤Æ11·î14Æü¤è¤êÃ±ÆÈ¥Ä¥¢ー¡ØÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡ÈⅡ¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë