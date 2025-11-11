ELSEE¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖWondrous¡×¤òÇ®Îõ¥¢¥Ôー¥ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö1st¥½¥ó¥°¡ØPOW POW¡Ù¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÑ³¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØWondrous¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾ðÇ®¤È¤«Ç®ÎÌ¤¬°î¤ì¤ë¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÊAKARI¡Ë
ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£11·î¤Ï5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦ELSEE¤«¤é¡¢AKARI¤ÈHINA¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
11·î11Æü¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢10·î9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖWondrous¡×¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢Àè·îÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢ELSEE¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ØWondrous¡Ù¤Ç¤¹¡×¡ÊAKARI¡Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤ÎED¥Æー¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊHINA¡Ë¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¶Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£
¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º1st¥½¥ó¥°¡ØPOW POW¡Ù¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡¢Giga & TeddyLoid¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë2ÅÙÌÜ¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖEDM¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªÆóÊý¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿AKARI¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¤Í¡×¤Èð÷¤¯HINA¤Ï¡¢¡Ö¡ØPOW POW¡Ù¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¤À¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£²ó¤Î¡ØWondrous¡Ù¤Ï»ä¤¿¤ÁELSEE¤È¤â¹ç¤¦¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤È¤â¹ç¤¦¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯À¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Î°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¤µ¤é¤ËAKARI¤¬¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ØPOW POW¡Ù¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÑ³¤¤´¶¤¸¤Î°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ØWondrous¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾ðÇ®¤È¤«Ç®ÎÌ¤¬°î¤ì¤ë¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤â¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¤È¡¢HINA¤¬¡Ö¤·¤«¤â¥¢¥Ë¥á¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿²Î»ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤ò¥ê¥¹¥Êー¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
12·î3Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖWondrous¡×¤Ï¸½ºß¡¢³Æ²»³Ú¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£ELSEE¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¤Ï¡¢J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤ÇËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØGRANDMARQUEE¡Ù²ÐÍËÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤ê¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òËè²ó°ì¶Ê¤º¤Ä¾Ò²ð¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØTHE FIRST TIMES¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿MC¤Î¸ÀÍÕ¤â¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¡£radiko¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù³µÍ×
11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:50¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¡¢17:52º¢¤ËÊüÁ÷
¢¨J-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÇËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë120ÉÃ¤ÎÄ¹¼ÜCM´ë²è
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.9 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖWondrous¡×
2025.12.3 ON SALE
SINGLE¡ÖWondrous¡×
ELSEE Major Debut Song¡¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
