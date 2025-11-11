±«¤Ë¤â±ø¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤¡£·Ú¤¯¤ÆÂç¤¤¤¡¢Íê¤ì¤ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
²ÙÊª¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£ËèÆü¤ËÆëÀ÷¤àËüÇ½¥Ð¥Ã¥°¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÌóH33¡ßW35¡ßD18¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÎÌÀß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£
ÁÇºà¤Ë¤ÏÙû¿åÀ¤Î¤¢¤ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢±«¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢µÞ¤ÊÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¼ýÇ¼¤¬¡¢²ÙÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤¹¤ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀÊÌ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯ÆëÀ÷¤ß¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
µ¡Ç½À¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢Íê¤ì¤ë°ìÉÊ¡£
