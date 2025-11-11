Perfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢·ëº§½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¡Ö´¶Æ°¤ÈÎÞ¤È¾Ð´é¤ÈÎÞ¤È¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Æ¤¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÍ¥²í¤Ê¼Ì¿¿¤òÅº¤¨·ëº§È¯É½¤·¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖLINE¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÊÖ¿®¤·¤Æ¤â¤·¤Æ¤âÌ¤ÆÉ¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¶Æ°¤ÈÎÞ¤È¾Ð´é¤ÈÎÞ¤È¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÀµ¸á¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï1989Ç¯2·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¤ËPerfume¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ´·²¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿²ÎÀ¼¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê²»³Ú¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
