ÀÖÁ¿±ÒÆó¡ß¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡¥à¥ó¡¦¥¸¥Õ¡õ¿¼ÀîËã°á¤éÆü´Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¼ç±é¡¢¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È5¿Í¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÄÉ²Ã²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ëÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡È¥¥ó¥Ñ¡É¤È¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºàÎÁ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤Ï°ã¤¦¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¹ñÀÒ¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÀÖÁ¿±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¹Ã«Âç²Ï¡Ê¤Ï¤»¤¿¤¤¤¬¡Ë¤È¥Ø¥¦¥©¥ó±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥ê¥ó¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÆü´Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÆüËÜÎ±³ØÃæ¤Î¥ê¥ó¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥ÛÌò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¸¥ã¥°¥é¥¹¡ÁÉ¹¤Î¥Ü¥¹¤ËÎø¤ÎËâË¡¤ò¡Á¡Ù¡Ø»°ÈÖÌÜ¤Î·ëº§¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢24Ç¯¤ÎMBC±éµ»Âç¾Þ¤ÇÃËÀÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥à¥ó¡¦¥¸¥Õ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥à¥ó¡¦¥¸¥Õ¤ÏÆüËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤ØÅÏ¤ê¡¢ÊÙ¶¯Ãæ¤ÎÆüËÜ¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡Âç²Ï¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç²Ï¤ËºÆ¤Ó¿´¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯µÜÆâ¿¿À¡Ìò¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¤ä¼ç±é±Ç²è¡Ø¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿¼ÀîËã°á¡£Âç²Ï¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¾®ÎÁÍýÅ¹¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯À÷ÅçÇµ°¦Ìò¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬ô¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Çµ°¦¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢ËèÆü¥Ñ¥Á¥¹¥í¤òÂ³¤±¤ë¥À¥áÈà»á¡¢Âç¾ì½©µªÌò¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ê¤É³Æ¶É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÊ¡»³æÆÂç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¡¢Âç²Ï¤ä¥ê¥ó¤Ê¤ÉÅ¹¤Ë½¸¤Þ¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÅÄ¸ýÌÐÍºÌò¤ò¡¢¡Ø°Ç¥Ð¥¤¥È²ÈÂ²¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ä¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ê¤É¡¢·ÚÌ¯¤Ê»°ËçÌÜ¤«¤éÎäÅ°¤Ê°Ìò¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ëÇÐÍ¥¡¢¿á±ÛËþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥à¥ó¡¦¥¸¥Õ¡Ê¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥ÛÌò¡Ë
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Û¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¥ê¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¿Â»Î¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ë¿Í¤ò°¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¥Ô¥å¥¢¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡È»Å»ö¤ÈÎø°¦¤Î´Ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¡É¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ´¶¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¿¼ÀîËã°á¡ÊµÜÆâ¿¿À¡Ìò¡Ë
¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÁ´°÷¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¿¿À¡¤Ï¡¢Âç²Ï¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¡¢¤¢¤ë¤È¤¶öÁ³ºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç²Ï¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¿À¡¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤´ÈÓ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö¥Ú¥´¥Ñ¡Á¡Ê¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡Á¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÊÒ²¬ô¥¡ÊÀ÷ÅçÇµ°¦Ìò¡Ë
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤¬¤¯µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Çµ°¦¤ò±é¤¸¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤È¤³¤í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¦¤È¼þ¤ê¤âÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë°¦¤è¤ê¡¢¸«¼é¤ë°¦¤ä¸«¼Î¤Æ¤ë°¦¤¬¡¢»þ¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Çµ°¦¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤Âç²Ï¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£Ê¡»³æÆÂç¡ÊÂç¾ì½©µªÌò¡Ë
¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤¬£±¤Ä³ð¤¦¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢Æü´Ú¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´Ø¤ï¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¾ì½©µª¤Ï¡¢Ëµ¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡ÈTHE¡¦¥¯¥ºÃË¡É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤âÈà¤Ê¤ê¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©°¦ÕÈ¤ò»ý¤Ã¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÀÒ¤ä¸À¸ì¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ÏÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â¤¢¤é¤æ¤ëÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤½¤è¤êÁê¼ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Âº½Å¤··Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÍÉ¤é¤®¡É¤ä¡È²¹¤â¤ê¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È·Ò¤¬¤ê¡É¤¬ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¿á±ÛËþ¡ÊÅÄ¸ýÌÐÍºÌò¡Ë
¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÅ¹¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÅÄ¸ý¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤Ï¡¢²¦»Ò¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤ÎÊÄÅ¹¤·¤¿¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥É¥é¥ÞÍÑ¤Ë²þÁõ¤·¤¿¡¢²Í¶õ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÊª¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ßË¼¤â»È¤¨¤ë¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤â¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£¤â¤·¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡ÈÄÌ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢Ãë¤ÏÄê¿©¡¢Ìë¤Ïµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤ª¼ò¤â¤Ê¡£¡É¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤È±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Netflix¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Ï³ÆÏÃÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ëÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡È¥¥ó¥Ñ¡É¤È¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºàÎÁ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤Ï°ã¤¦¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¹ñÀÒ¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âç²Ï¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç²Ï¤ËºÆ¤Ó¿´¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯µÜÆâ¿¿À¡Ìò¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¤ä¼ç±é±Ç²è¡Ø¤Ö¤ÖÄÒ¤±¤É¤¦¤É¤¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿¼ÀîËã°á¡£Âç²Ï¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¾®ÎÁÍýÅ¹¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯À÷ÅçÇµ°¦Ìò¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬ô¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Çµ°¦¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢ËèÆü¥Ñ¥Á¥¹¥í¤òÂ³¤±¤ë¥À¥áÈà»á¡¢Âç¾ì½©µªÌò¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ê¤É³Æ¶É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÊ¡»³æÆÂç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¡¢Âç²Ï¤ä¥ê¥ó¤Ê¤ÉÅ¹¤Ë½¸¤Þ¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÅÄ¸ýÌÐÍºÌò¤ò¡¢¡Ø°Ç¥Ð¥¤¥È²ÈÂ²¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ä¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ê¤É¡¢·ÚÌ¯¤Ê»°ËçÌÜ¤«¤éÎäÅ°¤Ê°Ìò¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ëÇÐÍ¥¡¢¿á±ÛËþ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥à¥ó¡¦¥¸¥Õ¡Ê¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥ÛÌò¡Ë
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Û¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¥ê¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¿Â»Î¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ë¿Í¤ò°¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¥Ô¥å¥¢¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡È»Å»ö¤ÈÎø°¦¤Î´Ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¡É¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ´¶¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¿¼ÀîËã°á¡ÊµÜÆâ¿¿À¡Ìò¡Ë
¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÁ´°÷¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¿¿À¡¤Ï¡¢Âç²Ï¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¡¢¤¢¤ë¤È¤¶öÁ³ºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç²Ï¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¿À¡¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤´ÈÓ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö¥Ú¥´¥Ñ¡Á¡Ê¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡Á¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÊÒ²¬ô¥¡ÊÀ÷ÅçÇµ°¦Ìò¡Ë
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤¬¤¯µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Çµ°¦¤ò±é¤¸¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤È¤³¤í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¦¤È¼þ¤ê¤âÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë°¦¤è¤ê¡¢¸«¼é¤ë°¦¤ä¸«¼Î¤Æ¤ë°¦¤¬¡¢»þ¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Çµ°¦¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤Âç²Ï¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£Ê¡»³æÆÂç¡ÊÂç¾ì½©µªÌò¡Ë
¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤¬£±¤Ä³ð¤¦¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢Æü´Ú¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´Ø¤ï¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¾ì½©µª¤Ï¡¢Ëµ¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡ÈTHE¡¦¥¯¥ºÃË¡É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤âÈà¤Ê¤ê¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©°¦ÕÈ¤ò»ý¤Ã¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÀÒ¤ä¸À¸ì¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ÏÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â¤¢¤é¤æ¤ëÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤½¤è¤êÁê¼ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Âº½Å¤··Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÍÉ¤é¤®¡É¤ä¡È²¹¤â¤ê¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È·Ò¤¬¤ê¡É¤¬ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¿á±ÛËþ¡ÊÅÄ¸ýÌÐÍºÌò¡Ë
¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÅ¹¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÅÄ¸ý¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤Ï¡¢²¦»Ò¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤ÎÊÄÅ¹¤·¤¿¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥É¥é¥ÞÍÑ¤Ë²þÁõ¤·¤¿¡¢²Í¶õ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÊª¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ßË¼¤â»È¤¨¤ë¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤â¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£¤â¤·¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡ÈÄÌ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢Ãë¤ÏÄê¿©¡¢Ìë¤Ïµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤ª¼ò¤â¤Ê¡£¡É¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤È±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Netflix¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Ï³ÆÏÃÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¡£