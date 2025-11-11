Travis Japan¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½é²óJÈ×¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¡¡¿·¶Ê¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×¤Î°ìÉô»îÄ°²ÄÇ½
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤¬¡¢12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¡Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ë¤Î½é²óJÈ×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTravis Japan¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢çõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê»þÂå¤È²»³Ú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¡¡º£ºî¤ÏFC¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óTÈ×¡¢½é²óJÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î4·ÁÂÖ¡£½é²óJÈ×¤Ï¡¢DISC1¤ËÂ¾·ÁÂÖÆ±ÍÍ2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥ÉCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSay I do / Tokyo Crazy Night¡×¡¢4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×¤ò¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â´Þ¤à7¿ÍÂ·¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òCompleted ver.¤È¤·¤ÆºÆ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤àÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡ÆÃÅµDISC¤È¤Ê¤ë±ÇÁüDISC¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖWelcome To Our Show Tonight -Video Clip-¡×¤È¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤Î¡ÖWelcome To Our Show Tonight -Behind the scenes-¡×¡¢¤µ¤é¤Ëº£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼ý¤¨¤¿¡Ö¡Çs travelers -Behind the scenes-¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ö¶»¥¥å¥óÁª¼ê¸¢ in LA¡×Á´4¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬73Ê¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿½é²óJÈ×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×¤â¾¯¤·¤À¤±Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTravis Japan¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢çõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê»þÂå¤È²»³Ú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¡¡º£ºî¤ÏFC¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óTÈ×¡¢½é²óJÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î4·ÁÂÖ¡£½é²óJÈ×¤Ï¡¢DISC1¤ËÂ¾·ÁÂÖÆ±ÍÍ2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½é¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥ÉCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSay I do / Tokyo Crazy Night¡×¡¢4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×¤ò¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â´Þ¤à7¿ÍÂ·¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òCompleted ver.¤È¤·¤ÆºÆ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤àÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿½é²óJÈ×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×¤â¾¯¤·¤À¤±Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£