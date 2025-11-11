¡Ø¹ñÊõ¡Ù¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯±ßÆÍÇË¡¢¡ØÍÙ¤ë2¡ÙÄ¶¤¨ÌÜÁ°¤Ç½é¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡õÉû²»À¼¾å±Ç¤¬·èÄê
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢11·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«158Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1207Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê´ÑµÒÆ°°÷¿ô¡§1207Ëü5396¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡§170²¯4016Ëü5400±ß¡Ë¡£¸ø³«¤«¤éÌó5¥ö·î¤¬·Ð¤Ä¤Ê¤«¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤âÉÃÆÉ¤ß¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Á¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Âç¤¤Ê»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆÃÅµ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¡Ë¡£µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë´îµ×Íº¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢´îµ×Íº¤È²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ë½Ó²ð¤¬ÊÂ¤Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î2¼ïÎà¤ò¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£ÇÛÉÛ¤Ïº£½µ15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤Æ¡£¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Éû²»À¼¥¬¥¤¥É¾å±Ç¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¥Ñ¡¼¥È¤Î´Æ½¤¡¦»ØÆ³¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÃæÂ¼°íÂÀÏº¡Ê±Ç²è¤Ç¤Ï¸ãºÊÆÁÍÛ¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î3¿Í¡£
¡¡òî¼£Ïº¡¦°íÂÀÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ª²È·Ý¤Ç¤â¤¢¤ë·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤ò´Þ¤à²ÎÉñ´ì¤Î±éÌÜ²òÀâ¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÉñÂæÎ¢¤ä³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÙ¤ê¤Î·Î¸Å¡¢¡ÈÂåÌò¡É¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Î¿´¶¡¢¡Ö¸ý¾å¡×¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢Àð»Ò¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ëÆâÍÆ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÈþ½Ñ¡¢°á¾Ø¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ©ºî¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤âº£½µ15Æü¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È²ÎÉñ´ìÊ¸²½¤Î±ü¹Ô¤¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ»Üºö¤Ï¡¢´Õ¾Þ¸å¤Î¡È¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤Î22Ç¯¤Ö¤ê¹ñÆâ¶½¹ÔµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Àª¤¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Á¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Âç¤¤Ê»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆÃÅµ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¡Ë¡£µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë´îµ×Íº¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢´îµ×Íº¤È²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ë½Ó²ð¤¬ÊÂ¤Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î2¼ïÎà¤ò¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£ÇÛÉÛ¤Ïº£½µ15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤Æ¡£¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡òî¼£Ïº¡¦°íÂÀÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ª²È·Ý¤Ç¤â¤¢¤ë·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤ò´Þ¤à²ÎÉñ´ì¤Î±éÌÜ²òÀâ¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÉñÂæÎ¢¤ä³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÙ¤ê¤Î·Î¸Å¡¢¡ÈÂåÌò¡É¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Î¿´¶¡¢¡Ö¸ý¾å¡×¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢Àð»Ò¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ëÆâÍÆ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÈþ½Ñ¡¢°á¾Ø¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ©ºî¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤âº£½µ15Æü¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È²ÎÉñ´ìÊ¸²½¤Î±ü¹Ô¤¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ»Üºö¤Ï¡¢´Õ¾Þ¸å¤Î¡È¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤Î22Ç¯¤Ö¤ê¹ñÆâ¶½¹ÔµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Àª¤¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£