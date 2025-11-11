¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡Ö³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡ÖÊÂ³°¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ã¥¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤ÏÄÌ»»128»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢79ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£²¦¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯10·î¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤ÇÉ¨¤Îð×ÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤«¤é¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¤Î²òÀâ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯£¶·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ò¾·½¸¤¹¤Ù¤¤«¡¢µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ï¤½¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¡£Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGlobo¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤â¤·Èà¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢Èà¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï»î¹ç¤òº¸±¦¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âËüÁ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÂ³°¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¤Í¡£Èà¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï´î¤ó¤Ç¤½¤¦¤¹¤ë¡×
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë33ºÐFW¤Ï¡¢WÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
セレソンのチームメイトから信頼を寄せられる33歳FWは、WCの舞台に立てるのか。
